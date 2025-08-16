Francia insta a Israel a renunciar a la expansión de los asentamientos en Cisjordania

París, 16 ago (Sputnik).- Francia condenó firmemente la decisión de Israel de construir miles de nuevos asentamientos en Cisjordania e instó a abandonar estos planes por violar el derecho internacional, declaró el Ministerio de Exteriores galo.

«Francia condena en los términos más enérgicos la decisión de las autoridades israelíes de aprobar el proyecto de asentamientos E1, que prevé la construcción de más de 3.000 viviendas al este de Jerusalén. Francia llama a Israel a renunciar a este proyecto, que viola el derecho internacional», señala el texto.

París anunció su disposición a aumentar la presión sobre Israel junto con otros socios europeos, incluso mediante nuevas sanciones, para obligarle a poner fin a la colonización de Cisjordania, agrega el comunicado.

El Gobierno de Israel planea aprobar la próxima semana, posiblemente el 20 de agosto, los planes de construcción de unas 3.400 viviendas en la zona E1, que aislarían el norte de Cisjordania de las regiones meridionales, según avanzó el jueves el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich.

El proyecto E1 ha sido particularmente polémico durante décadas porque crearía una conexión física entre Jerusalén Oriental, considerada por los palestinos como la futura capital de su Estado, y Maale Adumim, un asentamiento israelí ubicado al este de Jerusalén. Los críticos argumentan que dividiría el territorio de un futuro Estado palestino.

El proyecto se ha debatido durante décadas, pero no había avanzado, en parte debido a la presión internacional.

Previamente, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró que se encuentra en una «misión histórica y espiritual» y está emocionalmente vinculado a la visión del «Gran Israel». Esta controvertida concepción implica la expansión territorial a costa de partes de Siria, Jordania, Líbano y Egipto, además de la anexión total de los territorios palestinos: Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.

Las declaraciones de Netanyahu provocaron reacciones inmediatas de Jordania, Egipto e Irak. Las autoridades jordanas calificaron sus palabras como una «provocación» que amenaza la soberanía de otros Estados.

El Cairo, por su parte, exigió explicaciones a Israel, según un comunicado de su cancillería, mientras que el Ministerio iraquí de Exteriores tachó las declaraciones israelíes de «provocación destinada a socavar la soberanía de otros países» e instó a «formular una posición árabe e internacional clara y firme para contrarrestar esta política». (Sputnik)