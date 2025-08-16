La Cumbre de Alaska: Trump, Putin y el golpe al globalismo

La reciente cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska no es un episodio más en la interminable secuencia de titulares sobre la guerra en Ucrania. Es, en cambio, un acontecimiento de peso histórico que evoca las grandes reuniones del siglo XX entre líderes de potencias que marcaron el rumbo de las relaciones internacionales. No se trata de un análisis académico, sino de leer la praxis política en bruto: la geopolítica tal como se juega sobre el tablero real y no en las abstracciones de los manuales que se dan en las aulas.

El objetivo inmediato no era resolver la guerra, ni mucho menos firmar un acuerdo de paz. El propósito inicial fue restablecer el diálogo directo entre las dos mayores potencias nucleares, buscar romper el cerco de sanciones que tiene Rusia, y sentar las bases de un proceso escalonado de negociación basado en la diplomacia al mas alto nivel. Se trata de empezar por el principio: hablar, reconocerse como interlocutores legítimos y, sobre esa base, explorar acuerdos.

Putin fue categórico: si Trump hubiera estado en la Casa Blanca en el periodo anterior, la guerra jamás habría estallado, tal y como muchos analistas serios lo han planteado con anterioridad. Trump lo reafirmó. Esa afirmación, más que un gesto retórico, apunta a la raíz del conflicto: el dominio del globalismo unipolar en la política estadounidense durante la administración Biden.

Tanto Trump como Putin, y también Xi Jinping, representan en su respectiva manera, una ruptura con aquella ideología globalista. El globalismo no es simplemente un multilateralismo inocente, sino el poder de una élite financiera transnacional, liberal y tecnocrática que se esconde tras discursos de “derechos humanos” o “seguridad colectiva” para imponer un modelo único de hegemonía occidental. Ninguno de los tres presidentes alinean con ese proyecto. Por eso esta cumbre es vista como un desafío frontal a esa arquitectura del poder, y no en vano la reunión se llevó a cabo en una base militar. Aquí los detalles dicen más que las palabras.

La reacción de los medios occidentales es el mejor termómetro: silencios calculados, titulares venenosos e intentos de deslegitimar la reunión como si careciera de importancia. La guerra psicológica busca instalar la idea de que no hay nada que negociar con Putin, menos, sino se incluye a Ucrania (peón de dichas fuerzas globalistas) y que cualquier intento de entendimiento es sospechoso o no será reconocido. No obstante, la sola realización de la cumbre demuestra lo contrario: que los globalistas son hoy los verdaderos aislados.

Uno de los temas que a los ojos de los expertos pudieron haber sido ineludibles fue el de las armas nucleares y la posibilidad de retomar acuerdos como el Tratado INF sobre misiles de alcance intermedio, del cual Estados Unidos se retiró durante la primera administración Trump. La humanidad se encuentra al borde de un punto de no retorno: una escalada atómica no dejaría vencedores, solo la certeza de la destrucción mutua asegurada. En este marco la negociación es la fase superior de la lucha por la supervivencia misma. China lo entiende en el terreno económico, Rusia en el nuclear y Trump, en este contexto, capta la señal con claridad: coinciden en no ser globalistas y en priorizar la supervivencia y los negocios por encima de la retórica. Antes que ideologías, se impone una verdad elemental: evitar la autodestrucción de la especie.

Se presume que otro de los puntos en discusión pudo ser el acceso estadounidense a los recursos estratégicos de Rusia, en particular tierras raras y energía. Sería una fórmula pragmática: Rusia “paga” indirectamente los costos de la guerra de Ucrania a Estados Unidos, a cambio de un reconocimiento tácito de los territorios ocupados. Ucrania, en esa lógica, no solo ha perdido en el plano militar, sino que además, termina convertida en moneda de cambio. Incluso circula la especulación de un intercambio geopolítico más amplio: Ucrania por el Ártico. El deshielo de esa región abre la ruta marítima más estratégica del planeta y enormes reservas de hidrocarburos, y Washington lo sabe. Todo es posible en el mundo de los negocios y la geopolítica.

Mientras tanto, Europa queda atrapada en su propio discurso belicista. Inglaterra, Francia y Alemania presionan para entrar en la mesa de negociaciones, pero no desde la racionalidad del acuerdo, sino con la arrogancia de imponer condiciones a Rusia y a Estados Unidos. Es una pretensión absurda: no son ellos quienes dictan las reglas. El resultado de todo esto es que Rusia empieza a romper su supuesto aislamiento, y es Europa quien queda cada vez más marginada, debilitada en su retórica y en su capacidad de influencia real.

Como reflejo de su impotencia, ya empiezan a circular versiones de que una respuesta europea a la cumbre podría ser acelerar el ingreso de Ucrania en la OTAN y endurecer aún más las sanciones contra Moscú. Pero lejos de fortalecer su posición, estas medidas solo profundizarían la confrontación y harían más evidente la falta de una estrategia propia: Europa reacciona, no lidera.

La figura de Trump emerge en esta cumbre como un actor que desafía al establishment de su propio país. Reunirse con Putin, reconocerlo como interlocutor válido y abrir la puerta a futuros encuentros, ya que Putin lo invitó a Moscú, significa romper con la línea de la vieja estructura de poder estadounidense, con el complejo militar-industrial y con la clase política globalista liberal. Trump aparece no como un pacifista ingenuo, sino como un pragmático que entiende que la hegemonía de su país no se asegura en guerras interminables, sino en negociaciones estratégicas.

¿Habrá levantamiento de sanciones contra Rusia? ¿Se reactivará el intercambio financiero directo? ¿Terminará la guerra pronto? ¿Hasta dónde cederán ambos en lo territorial y en lo nuclear? Estas preguntas aún no tienen respuesta. Lo que sí es evidente es que esta cumbre inaugura un proceso de amplio horizonte. Pretender que en un solo encuentro se resuelva una guerra comparable en bajas a las grandes conflagraciones del siglo pasado es ingenuo.

La cumbre de Alaska marca un viraje: no en el sentido de un final de la guerra inmediato, sino en la apertura de un canal de negociación que, guste o no, redefine el tablero global en una dirección multipolar. Los medios globalistas, con sus ataques y deslegitimaciones, son de los grandes perdedores de este episodio. Europa, atrapada en su propia retórica, también sale debilitada. Y mientras tanto, Trump y Putin envían un mensaje claro: que el orden internacional no será definido por las élites financieras y mediáticas, sino por el poder real de los Estados que deciden hablar y poner sus intereses reales sobre la mesa.

Lo que está en juego trasciende con mucho la suerte de Ucrania: es la propia supervivencia de la humanidad en una época en la que la negociación deja de ser un recurso táctico de la política para convertirse en una necesidad existencial. Como se advirtió en los momentos más álgidos de la Guerra Fría, la disyuntiva sigue intacta: negociación o extinción.

(*) Mauricio Ramírez Núñez, Experto en Relaciones Internacionales y Geopolítica Euroasiática.