La UE responde a la cumbre Putin-Trump con ingreso de Ucrania a OTAN

Bruselas, 16 Ago (Sputnik).- Los líderes europeos emitieron el sábado una declaración conjunta tras la cumbre de los presidentes ruso y estadounidense, Vladímir Putin y Donald Trump, en Alaska.

«Estamos dispuestos a colaborar con el presidente Trump y el presidente Zelenski para lograr una cumbre trilateral con el apoyo europeo», reza el texto de la declaración, firmada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el primer ministro de Polonia, Donald Tusk; y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

A continuación, los firmantes aseveraron que «Ucrania debe contar con garantías de seguridad sólidas». «Celebramos la declaración del presidente Trump de que Estados Unidos está dispuesto a ofrecer garantías de seguridad. La ‘coalición de los dispuestos’ está dispuesta a desempeñar un papel activo», indicaron.

«No se deben imponer limitaciones a las Fuerzas Armadas de Ucrania ni a su cooperación con terceros países. Rusia no puede vetar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y la OTAN. Ucrania tomará decisiones sobre su territorio», señalaron los autores.

«Nuestro apoyo a Ucrania continuará. Estamos decididos a redoblar nuestros esfuerzos para mantener la fortaleza de Ucrania y lograr el fin de los combates y una paz justa y duradera». En este contexto, los líderes europeos están «dispuestos a mantener la presión sobre Rusia». «Seguiremos reforzando las sanciones y las medidas económicas más amplias», agregaron.

Los presidentes de Rusia y EE.UU., Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron este viernes una histórica reunión en la base militar Elmendorf-Richardson, en el estado de Alaska (EE.UU.). Tanto el líder ruso como su par estadounidense destacaron que las conversaciones se desarrollaron en un ambiente «constructivo y de respeto mutuo». (Sputnik)