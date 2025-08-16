Líderes europeos invitados a participar en reunión entre Zelenski y Trump

Washington, 16 ago (Sputnik).- Líderes europeos fueron invitados a participar en el encuentro del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, con el mandatario estadounidense, Donald Trump, el 18 de agosto en la Casa Blanca, informó el diario The New York Times, citando a funcionarios no identificados.

Este sábado, Zelenski confirmó una conversación con Trump y con líderes de la UE tras la cumbre Rusia-EEUU del pasado viernes en Alaska, así como una visita programada a Estados Unidos para el 18 de agosto con el fin de reunirse con el presidente norteamericano.

«Trump discutirá este plan (para resolver el conflicto) con (…) Zelenski el lunes en la Casa Blanca, y los líderes europeos han sido invitados a asistir a la reunión», publicó el medio.

Las conversaciones entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo de EEUU, Donald Trump, que tuvieron lugar la víspera en Alaska, duraron más de dos horas y media, tras lo cual, los líderes de ambos países ofrecieron una rueda de prensa conjunta.

A la reunión asistieron por la parte rusa el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y el asesor presidencial Yuri Ushakov. Estados Unidos estuvo representado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el representante especial del líder estadounidense Steven Witkoff.

Tras las conversaciones, Putin afirmó que la situación en torno a Ucrania fue uno de los temas centrales de discusión en Alaska, y también señaló que él y Trump habían establecido buenos contactos comerciales y de confianza.

En su opinión, siguiendo por esa vía, era posible poner fin al conflicto en Ucrania. Trump, por su parte, afirmó que no había coincidencia con Rusia en varios puntos relacionados con Ucrania, pero que las partes tenían grandes posibilidades de llegar a un acuerdo. (Sputnik)