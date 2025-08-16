Merz valida negociaciones entre Rusia y Ucrania sin alto el fuego

Berlín, 16 ago (dpa) – El canciller alemán, Friedrich Merz, se mostró hoy de acuerdo con que las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia se produzcan sin haber llegado antes a un alto el fuego, siempre que esto conduzca a un compromiso más rápido.

«Si eso tiene éxito, valdrá más que un alto el fuego que puede durar semanas, sin más avances en los esfuerzos políticos y diplomáticos», dijo el político conservador en una entrevista con la televisión pública alemana ZDF.

Antes de la reunión en Alaska entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladímir Putin, tanto el Gobierno alemán como sus socios europeos habían insistido en que un alto el fuego inmediato debía ser el punto de partida para un proceso de paz en Ucrania. Trump también había adoptado esta postura, pese a desecharla tras la citada cumbre.

En su análisis de la reunión, Merz sostuvo que la parte rusa no estaba evidentemente dispuesta a aceptar un alto el fuego y criticó que siguiera atacando a Ucrania incluso durante las conversaciones. «Creo que eso es especialmente irrespetuoso», comentó.

Trump informó posteriormente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y a otros jefes de Estado y de Gobierno europeos sobre su reunión. Merz dijo que en la misma también se discutieron posibles concesiones territoriales por parte de Ucrania a Rusia.

Sobre este último aspecto, el canciller germano precisó que Rusia parece estar dispuesta a llevar a cabo las negociaciones a lo largo de la actual línea del frente y no a lo largo de las fronteras administrativas.

«Esa es una gran diferencia», comentó Merz al destacar que hasta ahora el reclamo ruso se extendería a territorios que ni siquiera ha ocupado de forma militar.