Nicaragua impulsa desarrollo económico con nueva carretera

Managua, 15 ago (Prensa Latina) El Gobierno de Nicaragua impulsa el desarrollo económico del país con la inauguración hoy de un nuevo tramo de la carretera Cuapa-La Libertad en el departamento de Chontales, uno de los territorios de mayor producción agropecuaria del país.

Todos recordamos lo difícil que era transitar por esta trocha, sobre todo en tiempos de invierno, era una verdadera odisea, pero vino el gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo a resolver estos problemas de comunicación y entregar esta obra de progreso a la población de Chontales, expresó el ministro de Transporte e Infraestructura (MTI), Oscar Mojica.

Resaltó el impacto de esas carreteras en el desempeño económico de ese territorio, al tiempo que informó que en el año 2024 la actividad minera de La Libertad alcanzó los 163 millones de dólares.

“En Chontales existe un verdadero corredor lácteo, en el que se producen 37 millones 200 mil galones de leche al año, suficiente para satisfacer, en gran medida, la demanda nacional y para proyectar también sus productos derivados de la industria láctea al mercado nacional”, precisó el ministro.

Agregó que ese departamento cuanta con 425 mil cabezas de ganado de alta calidad, el cual se moviliza hacia mercados a través de estas importantes carreteras construidas por Ejecutivo sandinista.

“Aquí está el Gobierno Sandinista dando respuesta, para que los productores que se encuentran en la profundidad del territorio, pueden tener fácil acceso a estas vías pavimentadas y puedan sacar sus productos rápidamente al mercado nacional e internacional”, subrayó.

Vamos creciendo por más desarrollo, comercio y emprendimientos y vamos por más victorias y progresos, manifestó la alcaldesa de La Libertad, Zenelia Ocón, al tiempo que destacó los logros alcanzados por el Gobierno en beneficio del país y a nivel de las municipalidades.