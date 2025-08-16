«Oportuna y muy útil» la reunión con Trump, afirma Putin

Moscú, 16 Ago (Sputnik).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, valoró su visita a Estados Unidos como «oportuna y muy útil». Dijo este sábado en una reunión en el Kremlin que había abordado con su par estadounidense, Donald Trump, todos los aspectos de la relación bilateral, pero «especialmente la posible solución de la crisis ucraniana sobre una base justa».

Los líderes tuvieron la oportunidad de «hablar sobre la génesis, las causas de esta crisis», destacó Putin. «No conversábamos desde hacía tiempo así, a este nivel», recordó.

Putin dijo a los presentes que percibe «con respeto» la actitud de la Administración de EE.UU., que «ve la necesidad del más rápido posible cese de hostilidades». La parte rusa también lo desea y preferiría «pasar a solucionar todas las cuestiones por métodos pacíficos», sostuvo el mandatario.

Participó de la reunión en el Kremlin una veintena de miembros del Gobierno y de la Administración presidencial, incluidos el primer ministro, Mijaíl Mishustin, y sus vicepresidentes; el vicepresidente y el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev y Serguéi Shoigú, respectivamente, el director del Servicio Federal de Seguridad, Alexánder Bórtnikov, el jefe del Servicio de la Inteligencia Exterior, Serguéi Narýshkin, así como parte de la delegación que estuvo en Anchorage junto con el propio jefe de Estado.

Los presidentes Putin y Trump mantuvieron una histórica reunión en la base militar Elmendorf-Richardson, en el estado de Alaska este viernes.

Tanto el líder ruso como su par estadounidense destacaron que las conversaciones se desarrollaron en un ambiente «constructivo y de respeto mutuo». Trump indicó que los dos líderes lograron «algunos avances» y «grandes progresos», así como coincidieron en muchos puntos. (Sputnik)