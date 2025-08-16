Resultados y posiciones de la Liga francesa de fútbol

|Viernes 15 de agosto de 2025:
|Stade Rennes
|–
|Olympique de Marsellla
|1
|–
|0
|Sábado 16 de agosto de 2025:
|Lens
|–
|Olympique de Lyon
|0
|–
|1
|Mónaco
|–
|Le Havre
|3
|–
|1
|Niza
|–
|Toulouse
|0
|–
|1
|Domingo 17 de agosto de 2025:
|Stade Brest
|–
|Lille
|13:00
|Auxerre
|–
|Lorient
|15:15
|Metz
|–
|Racing Estrasburgo
|15:15
|Angers
|–
|París FC
|15:15
|Nantes
|–
|Paris Saint Germain
|18:45
|EQUIPO
|J
|G
|E
|P
|Goles
|Pts
|1.
|Mónaco
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|2.
|Toulouse
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|2.
|Olympique de Lyon
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|2.
|Stade Rennes
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|5.
|Angers
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Lorient
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Metz
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Racing Estrasburgo
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Nantes
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Paris Saint Germain
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Angers
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Auxerre
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Stade Brest
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Lille
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.
|Niza
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|15.
|Lens
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|15.
|Olympique de Marsellla
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|18.
|Le Havre
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0