Resultados y posiciones de la Liga francesa de fútbol

Por
-
0
0
Viernes 15 de agosto de 2025:
Stade Rennes Olympique de Marsellla 1 0
Sábado 16 de agosto de 2025:
Lens Olympique de Lyon 0 1
Mónaco Le Havre 3 1
Niza Toulouse 0 1
Domingo 17 de agosto de 2025:
Stade Brest Lille 13:00
Auxerre Lorient 15:15
Metz Racing Estrasburgo 15:15
Angers París FC 15:15
Nantes Paris Saint Germain 18:45
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Mónaco 1 1 0 0 3-1 3
2. Toulouse 1 1 0 0 1-0 3
2. Olympique de Lyon 1 1 0 0 1-0 3
2. Stade Rennes 1 1 0 0 1-0 3
5. Angers 0 0 0 0 0-0 0
5. Lorient 0 0 0 0 0-0 0
5. Metz 0 0 0 0 0-0 0
5. Racing Estrasburgo 0 0 0 0 0-0 0
5. Nantes 0 0 0 0 0-0 0
5. Paris Saint Germain 0 0 0 0 0-0 0
5. Angers 0 0 0 0 0-0 0
5. Auxerre 0 0 0 0 0-0 0
5. Stade Brest 0 0 0 0 0-0 0
5. Lille 0 0 0 0 0-0 0
15. Niza 1 0 0 1 0-1 0
15. Lens 1 0 0 1 0-1 0
15. Olympique de Marsellla 1 0 0 1 0-1 0
18. Le Havre 1 0 0 1 1-3 0

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí