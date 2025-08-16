Resultados y posiciones de la Liga holandesa de fútbol

Viernes 15 de agosto de 2025:
SC Telstar Zwolle 0 2
Sábado 16 de agosto de 2025:
Excelsior Feyenoord 1 2
Heracles NEC 1 4
Groningen Heerenveen 2 1
Domingo 17 de agosto de 2025:
Go Ahead Eagles Ajax 10:15
Sparta Utrecht 12:30
Twente PSV Eindhoven 12:30
Groningen AZ Alkmaar 14:45
NAC Breda Fortuna Sittard 18:00
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. NEC 2 2 0 0 9-1 6
2. Feyenoord 2 2 0 0 4-1 6
3. Zwolle 2 2 0 0 3-0 6
4. PSV Eindhoven 1 1 0 0 6-1 3
5. Utrecht 1 1 0 0 4-0 3
6. AZ Alkmaar 1 1 0 0 4-1 3
7. Ajax 1 1 0 0 2-0 3
8. Groningen 2 1 0 1 3-5 3
9. Fortuna Sittard 1 0 1 0 2-2 1
9. Go Ahead Eagles 1 0 1 0 2-2 1
11. FC Volendam 1 0 1 0 1-1 1
12. Heerenveen 2 0 1 1 2-3 1
13. Twente 1 0 0 1 0-1 0
14. NAC Breda 1 0 0 1 0-2 0
15. Fortuna 2 0 0 2 0-4 0
16. Sparta 1 0 0 1 1-6 0
17. Excelsior 2 0 0 2 1-7 0
18. Heracles 2 0 0 2 1-8 0

