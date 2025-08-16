Resultados y posiciones de la Liga holandesa de fútbol

|Viernes 15 de agosto de 2025:
|SC Telstar
|–
|Zwolle
|0
|–
|2
|Sábado 16 de agosto de 2025:
|Excelsior
|–
|Feyenoord
|1
|–
|2
|Heracles
|–
|NEC
|1
|–
|4
|Groningen
|–
|Heerenveen
|2
|–
|1
|Domingo 17 de agosto de 2025:
|Go Ahead Eagles
|–
|Ajax
|10:15
|Sparta
|–
|Utrecht
|12:30
|Twente
|–
|PSV Eindhoven
|12:30
|Groningen
|–
|AZ Alkmaar
|14:45
|NAC Breda
|–
|Fortuna Sittard
|18:00
|EQUIPO
|J
|G
|E
|P
|Goles
|Pts
|1.
|NEC
|2
|2
|0
|0
|9-1
|6
|2.
|Feyenoord
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|3.
|Zwolle
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|4.
|PSV Eindhoven
|1
|1
|0
|0
|6-1
|3
|5.
|Utrecht
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|6.
|AZ Alkmaar
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|7.
|Ajax
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|8.
|Groningen
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|9.
|Fortuna Sittard
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|9.
|Go Ahead Eagles
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|11.
|FC Volendam
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12.
|Heerenveen
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|13.
|Twente
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|14.
|NAC Breda
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.
|Fortuna
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|16.
|Sparta
|1
|0
|0
|1
|1-6
|0
|17.
|Excelsior
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|18.
|Heracles
|2
|0
|0
|2
|1-8
|0