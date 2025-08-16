Simposio en Taiwán para conmemorar 80° aniversario de victoria en guerra contra agresión japonesa

Taipei, 16 ago (Xinhua) — Hoy sábado se celebró en Taipei un simposio para conmemorar el 80° aniversario de la victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista.

Wang Yung, presidente del Partido de la Alianza para la Reunificación en Taiwán, dijo que este año también se cumple el 80° aniversario de la restauración de Taiwán.

En medio de la campaña de «desinización» impulsada por las autoridades del Partido Progresista Democrático, es aún más importante que la generación más joven de Taiwán comprenda que los pueblos de ambos lados del estrecho de Taiwán comparten una historia común y que continúen con el espíritu de oposición al colonialismo y al fascismo.

Chou Yung, un académico que estudia la historia de la lucha de los compatriotas taiwaneses contra el dominio colonial extranjero, dijo que muchos residentes de Taiwán lucharon contra los invasores japoneses en la parte continental, demostrando su profundo afecto por la madre patria.

Taiwán es una parte inalienable de China, lo cual es un hecho histórico indiscutible, afirmó Wang Wu-lang, secretario general del Partido Laborista de Taiwán, y añadió que la restauración de Taiwán a la patria hace 80 años es una parte importante de los logros de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y del orden internacional de la posguerra.

En 1895, el Gobierno Qing, derrotado en una guerra iniciada por Japón contra China, se vio obligado a ceder Taiwan y las islas Penghu a Japón.

El 25 de octubre de 1945, se celebró en Taipei la ceremonia de aceptación de la rendición de Japón en la provincia de Taiwán, escenario de guerra en China de las potencias aliadas. A partir de ese momento, China recuperó Taiwán de jure y de facto (legalmente y en la práctica).

Algunos descendientes de los compatriotas taiwaneses que lucharon contra los invasores japoneses también asistieron al evento y compartieron historias sobre la valiente resistencia de sus antepasados.

Más de 50.000 residentes de Taiwán lucharon en la guerra contra la agresión japonesa en la parte continental de China entre 1937 y 1945.