Trump apuesta por un acuerdo final sobre la crisis ucraniana, no solo un alto el fuego

Bruselas, 16 Ago (Sputnik).- Tras su histórica cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, el líder de EEUU, Donald Trump, reiteró que apuesta por un acuerdo final sobre la crisis ucraniana, no solo un alto el fuego.

«¡Un día excelente y muy exitoso en Alaska!», escribió en Truth Social. Además, afirmó que después del encuentro mantuvo también una llamada telefónica nocturna con Vladímir Zelenski y varios líderes europeos, donde «todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra», y no a un simple alto el fuego, «que a menudo no se sostiene». (Sputnik)