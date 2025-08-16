Trump busca cumbre trilateral para 22 de agosto, según medio de comunicación

Washington, 16 ago (Xinhua) — Luego de su reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló a los líderes europeos que busca organizar una cumbre trilateral con Putin y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tan pronto como el 22 agosto, informó hoy sábado el medio de comunicación estadounidense en línea Axios.

Zelensky comentó hoy en X que se reunirá con Trump el lunes en Washington. Trump también invitó a los líderes europeos a sumarse a dicha reunión en la Casa Blanca, añadió Axios.

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, señaló hoy que se espera que haya una reunión trilateral luego del encuentro del lunes próximo entre Zelensky y Trump.

Hasta ahora, la parte rusa no se ha comprometido públicamente a participar en una reunión trilateral.