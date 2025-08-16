Xi felicita a Indonesia por el 80º aniversario de su fundación

Beijing, 17 ago (Xinhua) — El presidente chino, Xi Jinping, felicitó hoy domingo al presidente indonesio, Prabowo Subianto, con motivo del 80º aniversario de la fundación de la República de Indonesia.

En su mensaje de felicitación, Xi afirmó que, en los últimos 80 años, Indonesia ha logrado un desarrollo notable y desempeña un papel cada vez más importante en el escenario internacional y regional.

Este año también se conmemora el 75º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China e Indonesia. Las relaciones bilaterales han avanzado considerablemente y la amistad tradicional se ha fortalecido con el tiempo, añadió Xi.

El año pasado, el presidente chino señaló que él y Prabowo mantuvieron dos reuniones exitosas y alcanzaron un importante consenso sobre la construcción de una comunidad de futuro compartido China-Indonesia con influencia regional y global, impulsando así las relaciones bilaterales a un nuevo nivel.

Xi dijo que valora altamente el desarrollo de las relaciones China-Indonesia y está dispuesto a trabajar con Prabowo para buscar nuevos resultados en el avance de la construcción de una comunidad de futuro compartido China-Indonesia, a fin de proporcionar un apoyo sólido para la modernización de ambas naciones y hacer mayores contribuciones a la paz, la estabilidad y el desarrollo regionales y globales.