Zelensky se reunirá con Trump en Washington el lunes

Kiev, 16 ago (Xinhua) — El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo hoy sábado que se reunirá con el jefe de Estado de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo lunes en Washington.

«El lunes me reuniré con el presidente Trump en Washington D. C. para discutir todos los detalles respecto al fin de la matanza y la guerra», dijo Zelensky en una publicación en X.

«Tuvimos una conversación larga y sustantiva», afirmó, refiriéndose a una cita virtual anterior con Trump, que también involucraba a algunos líderes europeos y se extendió por más de una hora y media.

«Ucrania reafirma su disposición a trabajar con el máximo esfuerzo para lograr la paz», declaró Zelensky, expresando su apoyo a la propuesta de Trump de celebrar una reunión trilateral entre Ucrania, EE. UU. y Rusia.

«Ucrania hace hincapié en que las cuestiones clave pueden discutirse a nivel de líderes y un formato trilateral es adecuado para ello», añadió.

El mandatario ucraniano destacó la importancia de garantizar la participación de los países europeos en el proceso de paz con el fin de proporcionar a Ucrania garantías de seguridad fiables, junto con Estados Unidos.

Según la cadena pública ucraniana Suspilne, en las conversaciones telefónicas también participaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte, así como los líderes de Italia, Alemania, Finlandia, Francia, Polonia y Reino Unido.

Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunieron el viernes en el estado estadounidense de Alaska. En una rueda de prensa conjunta posterior, ambos líderes subrayaron que se habían logrado avances, aunque no se alcanzó ningún acuerdo formal sobre la crisis de Ucrania.