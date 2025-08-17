«Aquí sembramos alimento, no odio», dice Lula en mensaje a Trump

Río de Janeiro, 17 Ago (Sputnik).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, envió este sábado un mensaje cargado de simbolismo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, desde el jardín del Palacio de la Alvorada, la residencia oficial del mandatario, donde plantó un árbol de uva Victoria —una especie brasileña sin semillas afectada por los aranceles de EE.UU—, señalando que prefiere sembrar comida en vez de odio.

«No tiene sentido que el presidente Trump grave esta uva, porque, si es necesario, ella irá para la merienda escolar», dijo Lula, mientras plantaba la vid.

Asimismo, Lula aprovechó la ocasión para invitar a su par estadounidense a conversar y a conocer el «Brasil verdadero» que «gusta de todo mundo».

«Ahora, esto es un ejemplo. Estoy sembrando comida y no plantando violencia ni odio», agregó el mandatario, reiterando que espera poder conversar con Trump para que conozca la calidad del pueblo brasileño.

Lula lanzó su mensaje en medio de la crisis que atraviesan las relaciones entre ambos países, después de que EE.UU. impusiera aranceles del 50 % a algunos productos brasileños y acusara a Brasil por supuestas violaciones de derechos humanos. A ello se unieron unos comentarios de Trump, en los que aseguraba que era «pésimo» negociar con el país suramericano, porque, a su parecer, Brasilia trataba «muy mal» a las empresas estadounidenses.

«Decirle al mundo que este país es horrible para negociar no es verdad», dijo Lula el viernes, enfatizando que Brasil «tiene un pueblo que merece respeto«. Además, advirtió que la situación provocada por Washington ha hecho que ambos países afronten en la actualidad «una turbulencia innecesaria«. (Sputnik)