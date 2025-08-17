Aumento de pedidos de exportación hace que «supermercado del mundo» celebre Navidad con antelación

Hangzhou, 18 ago (Xinhua) — A más de cuatro meses de la llegada de la Navidad, Yiwu, la ciudad de la provincia oriental china de Zhejiang que es ampliamente conocida como el «supermercado del mundo», ya ha cambiado el calendario para dar paso a la temporada festiva.

Los datos de aduanas indican que Zhejiang exportó productos navideños por un valor de 9.110 millones de yuanes (unos 1.300 millones de dólares) de enero a julio de este año, lo que representa un aumento interanual del 23 por ciento.

Solo en junio y julio, las exportaciones de productos navideños totalizaron 6.640 millones de yuanes.

«Ahora es nuestra temporada alta. Muchos clientes quieren sus pedidos incluso antes», explicó Chen Xiaotao, gerente de ventas de la compañía Yiwu Duoxi Import & Export Co., Ltd.

Dentro del almacén de la compañía, paquetes de agujas de pino artificiales se sujetan a marcos de metal para formar árboles de Navidad, que se encuentran en medio de montones de adornos coloridos. «Una vez que coloquemos las etiquetas, estos artículos estarán en camino», agregó Chen.

Como el centro de comercio de artículos navideños más grande del mundo, Yiwu envía más de 20.000 tipos de productos navideños a más de 100 países y regiones cada año. Las empresas y los proveedores en Yiwu también están explorando activamente nuevos mercados.

Los datos de aduanas muestran que América Latina y la Unión Europea se han convertido en los principales destinos de exportación, recibiendo colectivamente más del 70 por ciento de las exportaciones navideñas de Yiwu en los primeros siete meses de este año.

«Nuestras ventas navideñas crecieron alrededor de un 5 por ciento en el primer semestre», destacó Jiang Jiangping, gerente de la fábrica Yiwu Junhong Christmas Costumes & Gifts Factory, y agregó que el número de compradores de Colombia y México se cuadruplicó con respecto al año pasado.

Según Jiang, Italia sigue siendo el mercado individual más grande de la compañía, con tres pedidos que superaron cada uno la cifra de 1 millón de yuanes en la primera mitad del año, lo que eleva el valor total a cerca de 10 millones de yuanes. Para garantizar que los grandes volúmenes de mercancías se despachen rápidamente, las Aduanas de Yiwu han actualizado su infraestructura y optimizado sus servicios para garantizar que los productos navideños lleguen sin problemas a sus destinos.

Además de productos tradicionales como sombreros de Papá Noel, adornos y árboles de Navidad, la Yiwu Duoxi Import & Export Co., Ltd. también almacena juguetes, bicicletas y otros artículos de regalo, ofreciendo un servicio integral de compras navideñas para compradores extranjeros.

Chen señaló que en medio de un entorno comercial desafiante, los compradores extranjeros están acumulando existencias antes de lo habitual. «Los pedidos solían alcanzar su punto máximo entre junio y agosto, pero este año comenzaron en abril», destacó. Los funcionarios de aduanas de Yiwu coincidieron con Chen y señalaron que las exportaciones en mayo habían aumentado más del 90 por ciento interanual.

«Los productos navideños ya fueron cargados en contenedores en abril, y su participación en las exportaciones ha seguido aumentando en los últimos meses, impulsando el crecimiento general de las exportaciones», indicó Song Jiansheng de las Aduanas de Yiwu. Song señaló que en el puerto de Yiwu, la principal puerta de entrada de la ciudad para pequeños productos básicos, más de 1.200 contenedores se sellan y despachan diariamente.

Cai Qinliang, secretario general de la Asociación de la Industria de Productos Navideños de Yiwu, cree que la innovación continua de productos y el aumento de la inversión en investigación y desarrollo han fortalecido la resiliencia de las exportaciones del sector.

Durante mucho tiempo, la innovación constante es clave para mantener a los clientes antiguos y ganar nuevos, ayudándolos a mantenerse a la vanguardia de las tendencias del mercado y construir una ventaja diferenciada.