Autoridad electoral boliviana desestima intentos por deslegitimar comicios de este domingo

La Paz, 17 ago (Sputnik).-El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia descartó que haya intentos de deslegitimar las elecciones generales de este domingo y destacó la conciencia cívica que la población está mostrando durante la jornada.

«Yo no veo un intento de deslegitimar el proceso electoral, creo que la ciudadanía está votando responsablemente con total conciencia cívica y no deberíamos preocuparnos de supuestos intentos de esa naturaleza», afirmó el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel Salazar, ante una consulta de la Agencia Sputnik.

El expresidente Evo Morales (2006-2019), ha cuestionado la legitimidad de las elecciones y promueve entre la población el voto nulo, debido a que su candidatura fue inhabilitada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en 2024.

Por su parte, el empresario opositor y candidato de Alianza Unidad (centroderecha), Samuel Doria Medina, emitió un comunicado el sábado 16 de agosto en el que acusa al Gobierno nacional de poner en marcha «un plan digitado» para acusar a su partido de fraude electoral.

El Gobierno boliviano rechazó las acusaciones y también denunció el sábado una «guerra sucia» en las redes sociales entre los candidatos opositores.

Casi ocho millones de ciudadanos están habilitados para votar este domingo en la primera vuelta de unas elecciones generales de Bolivia.

Además de presidente y vicepresidente, se elegirán los 130 diputados y 36 senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y nueve representantes ante organismos supraestatales como el Mercosur y el Parlamento Andino.

Si ningún candidato presidencial obtiene más de 50 por ciento de los votos válidos o alcanza al menos 40 por ciento con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo, habrá una segunda vuelta el 19 de octubre entre los dos primeros.

El ganador de los comicios asumirá como presidente el 8 de noviembre por un periodo de cinco años. (Sputnik)