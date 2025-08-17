Bolivia acude a las urnas para elecciones que pueden decretar el fin del MAS en el poder

La Paz (Bolivia), 17 ago (Sputnik).- Más de 7,9 millones de personas están habilitadas para votar este domingo en la primera vuelta de las elecciones generales en Bolivia, en las que además de nuevo presidente y vicepresidente, se elegirán los 130 diputados y 36 senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional y nueve representantes ante organismos supraestatales como el Mercosur y el Parlamento Andino.

«Exhorto a todas las y los ciudadanos a que concurran a sus recintos electorales con esperanza, entusiasmo y confianza en paz y con la certeza absoluta de que su voto será respetado y formará parte de la voluntad popular para la conformación de un nuevo gobierno», expresó el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel.

Ocho candidatos participan de unos comicios que pueden significar la vuelta de la derecha al poder tras 20 años de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda): los derechistas Samuel Doria Medina (Alianza Unidad), Jorge «Tuto» Quiroga (Alianza Libre), Manfred Reyes Villa (Súmate – APB), Rodrigo Paz (PCD), Johnny Fernández (Alianza Pueblo) y Pavel Aracena (ADN), y por la izquierda, Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) y Eduardo del Castillo (MAS-IPSP).

Las urnas abrieron a las 08:00 hora local (12:00 GMT) y tienen previsto cerrar a las 16:00 (20:00 GMT); hay 3.733 circuitos electorales en todo el país.

El sufragio es obligatorio en Bolivia y quienes no acudan a votar serán sancionados con una multa del 20 por ciento del salario mínimo (72 dólares), no obtendrán el certificado de sufragio, que es requerido para trámites administrativos en entidades públicas y serán inhabilitados para los próximos comicios.

Está permitido el voto consular y los residentes bolivianos en 22 países podrás sufragar este domingo.

Si ningún candidato presidencial obtiene más de 50 por ciento de los votos válidos o alcanza al menos 40 por ciento con una ventaja de diez puntos sobre el segundo, habrá una segunda vuelta el 19 de octubre entre los dos primeros.

Quien sea electo presidente asumirá el 8 de noviembre por un periodo de cinco años.

Democracia en Bolivia

El mandatario de Bolivia, Luis Arce, destacó este domingo, luego de votar en las elecciones presidenciales, que el Gobierno recuperó y preservó la democracia «pese a todo».

«Estas elecciones nos recuerdan a hace cinco años atrás, cuando teníamos un acoso militar encima. Pese a todo, (…) quisieron boicotear nuestro triunfo (…) Nosotros vamos a hacer un tránsito democrático, vamos a cumplir el cronograma y con la Constitución, y vamos a entrar a la historia porque hemos recuperado la democracia y la hemos preservado pese a todo y le vamos a entregar una salida y un tránsito democrático», afirmó Arce a la prensa luego de ejercer su voto.

Arce indicó que las elecciones son un «día muy importante para todo el país pese a quienes creían que no se iba a llegar este día y pese a quienes no querían que se llegue a este proceso que hemos alcanzado felizmente por todo el esfuerzo que hemos hecho».

«Exhortar a toda la población que acuda a todos los recintos electorales (…) Tenemos que mostrar unidad y que somos un pueblo que apostó por la democracia y que vamos a resolver nuestras diferencias con democracia», añadió.

El sábado, el Gobierno boliviano denunció guerra sucia en redes sociales entre los candidatos opositores, que buscan la Presidencia del país y rechazó acusaciones de digitar un fraude si gana la derecha.

El partido Alianza Unidad, del empresario opositor y candidato Samuel Doria Medina, emitió un comunicado en el que acusa al Gobierno Nacional de poner en marcha un «plan digitado» que busca acusar a su partido de fraude electoral.

Más de 7,9 millones de personas están habilitadas para votar este 17 de agosto en la primera vuelta de unos comicios que pueden significar la vuelta de la derecha al poder tras 20 años de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda).

Los presidenciales en disputa son los derechistas Samuel Doria Medina (Alianza Unidad), Jorge «Tuto» Quiroga (Alianza Libre), Manfred Reyes Villa (Súmate – APB), Rodrigo Paz (PCD), Johnny Fernández (Alianza Pueblo) y Pavel Aracena (ADN), y por la izquierda, Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) y Eduardo del Castillo (MAS-IPSP).n