Candidato Doria Medina anuncia apoyo a Rodrigo Paz de cara a la segunda vuelta en Bolivia

La Paz, 18 ago (Sputnik).- El centroderechista Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) reconoció su derrota en las elecciones generales de Bolivia celebradas el domingo, y manifestó su apoyo al candidato Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Crisitiano), vencedor de los comicios, de cara al balotaje de octubre.

«Me comprometo a apoyar toda iniciativa que ayude al país a salir de la crisis. Yo actúo siempre de acuerdo a mis principios. Y como dije varias veces, cumplo mis compromisos. A lo largo de la campaña dije que si yo no entraba a la segunda vuelta, iba a apoyar a quien llegara primero, si este no era el MAS (Movimiento al Socialismo). Pues bien, ese candidato es Rodrigo Paz. Y mantengo mi palabra», afirmó Doria Medina ante sus electores, luego de que se conocieran los resultados preliminares de la elección.

Doria Medina era el favorito para vencer las elecciones presidenciales, pero de acuerdo con los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), obtuvo el tercer lugar en la elección, conquistando el 19,93 por ciento de los votos.

«Bolivia empezó el camino del cambio que tanto necesitábamos. Estos resultados significan que el ciclo del MAS se acabó. Este es un gran logro que la historia futura nos reconocerá a todos», celebró el candidato durante su discurso.

De acuerdo con los resultados preliminares del TSE, Paz Pereira venció la primera vuelta de las elecciones con el 32,08 por ciento de los votos, seguido del derechista Jorge «Tuto» Quiroga (Alianza Libre), que consiguió el 26,94 por ciento de los apoyos.

Ambos candidatos disputarán la presidencia del país sudamericano en la segunda vuelta que se llevará a cabo en octubre.

Según los resultados preliminares, el candidato de la izquierda con mayores chances de disputar la elección, Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) obtuvo finalmente el 8,11 por ciento de los votos y se mantuvo en el cuarto lugar.

Le siguen Manfred Reyes Villa, de la Autonomía para Bolivia-Súmate (centroderecha) (6,63 por ciento) y Eduardo del Castillo, del MAS, (izquierda) (3,14). (Sputnik)