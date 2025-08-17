Capital de Haití cumple dos meses en apagón

Puerto Príncipe, 17 ago (Prensa Latina) La capital de Haití cumple hoy dos meses en apagón, una situación que afecta a la ciudadanía que acusa de irresponsables al Consejo Presidencial de Transición y al gobierno del primer ministro, Alix Didier.

El nuevo jefe del Consejo Presidencial de Transición, Laurent Saint-Syr tomó las riendas del país el pasado 7 de agosto, y entre sus promesas, ninguna fue relacionada con regresar el fluido eléctrico a los hogares de los habitantes de Puerto Príncipe. Este problema lo heredó de su antecesor Fritz Alphonse.

En tal sentido, la estatal Electricidad de Haití (EDH) que prometió restablecer el fluido eléctrico en esta capital sigue sin poder garantizar el servicio interrumpido desde el 17 de junio.

Según la nota de la dirección general de la EDH, fueron saboteadas cinco torres de alta tensión, y estas ahora requieren reparaciones importantes y movilizaciones logísticas a gran escala para encontrar soluciones y alternativas adecuadas.

La EDH llamó a sus suscriptores a la calma y promete trabajar incansablemente para permitir el regreso a la electricidad normal lo antes posible.

En este contexto, la EDH tuvo que poner en funcionamiento sus centrales térmicas en plena temporada de lluvias.

Ahora con esta iniciativa algunos abonados tendrán energía en ciertas zonas de Puerto Príncipe hasta volver a la normalidad lo antes posible, pero esto parece lejano en el tiempo para el resto de la capital.

El 17 de junio los habitantes de Mirebalais tomaron por segunda vez una hidroeléctrica en Peligré demandando al gobierno que reforzara la seguridad para detener la crueldad e impunidad de los pandilleros en la zona.

Esta acción tuvo como antecedente la ocupación de la mencionada instalación desde el 12 de mayo hasta el 25 de junio.

En esa ocasión el Consejo Presidencial de Transición prometió cumplir con la demanda, pero los ciudadanos advirtieron que de incumplir lo acordado volverían al centro energético y provocaría otro apagón en Puerto Príncipe, y estos si honraron su palabra.