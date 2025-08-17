China lanza con éxito nuevo satélite de prueba

Un cohete portador Gran Marcha-4C transportando el satélite Shiyan-28B 02. Xinhua

Xichang, 17 ago (Xinhua) — China envió hoy domingo al espacio un nuevo satélite de prueba desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang, en la provincia suroccidental de Sichuan.

El satélite Shiyan-28B 02 fue lanzado a las 16:55 (hora de Beijing) a bordo de un cohete portador Gran Marcha-4C y entró con éxito en su órbita preestablecida.

El aparato se utilizará principalmente para la exploración del entorno espacial y pruebas de tecnología relacionada.

Esta es la misión de vuelo número 589 de la serie de cohetes portadores Gran Marcha.

