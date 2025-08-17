Cierran las urnas en la primera vuelta de las elecciones en Bolivia

La Paz, 17 ago (Xinhua) — Las mesas electorales cerraron hoy domingo en Bolivia, tras ocho horas de jornada de votación en las elecciones generales e inició el conteo de votos en cada recinto con la participación de jurados y delegados políticos, confirmó el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel.

Bolivia llevó a cabo su décima elección presidencial desde el retorno a la democracia en 1982, luego de que las pasadas elecciones presidenciales de 2019 fueron anuladas.

El TSE subrayó que el cierre general de la jornada de este domingo se ha realizado conforme a la norma, pero se garantiza el derecho de quienes aún permanecían en fila para ejercer su derecho al sufragio.

El órgano electoral adelantó que la misma noche de este domingo se conocerán los resultados preliminares de la elección.

El vocal del TSE de Bolivia, Gustavo Ávila, explicó de forma reciente que el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) procesará las actas de cada mesa tras su verificación técnica y visual.

De acuerdo con las autoridades electorales, entre las 21:00 y las 22:00 hora local de este domingo se espera alcanzar el 80 por ciento de las actas procesadas y publicadas en la plataforma oficial.

El TSE recalcó que las cifras que se den a conocer serán preliminares y no vinculantes, dado que el cómputo oficial a cargo de los tribunales departamentales iniciará a las 18:00 hora local y podría extenderse hasta siete días, de acuerdo con la ley electoral.

Más de 7,9 millones de ciudadanos fueron habilitados este domingo para votar en Bolivia y renovar Presidencia, Vicepresidencia, 166 escaños de la Asamblea Legislativa Plurinacional (36 senadores y 130 diputados) y nueve representantes supra-estatales.