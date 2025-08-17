Comisión parlamentaria de Ecuador pide investigar a sacerdote tras denuncia pública

Quito, 18 ago (Sputnik).- La Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional del Ecuador (Parlamento unicameral) exigió el domingo una investigación inmediata de denuncia pública contra un sacerdote señalado por presuntas conductas indebidas con menores de edad, tras un video circulado en redes sociales.

«Exigimos a la Fiscalía General del Estado una investigación inmediata, Policía Nacional y Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) la activación de protocolos de protección a los menores involucrados. Recordamos que ninguna investidura religiosa, política o social otorga impunidad frente a delitos contra la niñez», señaló en un comunicado la instancia legislativa.

Los hechos habrían ocurrido en la municipalidad de Olón, ubicada en la provincia de Santa Elena (suroccidente), el 15 de agosto de 2025, donde el religioso identificado como «Diego S» fue filmado e increpado por moradores de la zona dentro de una vivienda acompañado de dos adolescentes en ropa interior, tras lo cual habría separado de su cargo.

Posteriormente, el sacerdote ofreció declaraciones en las que negó las acusaciones que calificó de «calumnia», aunque no habría podido justificar por qué los menores que lo acompañaban, según él monaguillos, estaban en ropa interior en el inmueble donde se encontraban.

La Comisión legislativa indicó que dará seguimiento al caso y convocó a la ciudadanía a denunciar cualquier forma de abuso.

El caso será incluido dentro del proceso de fiscalización por violencia sexual institucional y clerical que la comisión inició el 14 de julio pasado. (Sputnik)