De producirse la tragedia, la historia no absolverá a Evo Morales.

La Revolución ciudadana en Ecuador la desplazaron del poder pues el presidente Rafael Correa nunca se percató que dormía con el enemigo, Lenin Moreno, su vicepresidente, reclutado por el imperialismo.

En Bolivia el panorama es aún más complejo, el expresidente Evo Morales, que tantas cosas buenas hizo por el país, ha insistido en ser candidato a presidente cuando bien sabe que la prohibición que se lo impide está en la misma Constitución Política Plurinacional y multiétnica que él mismo logró que fuera aprobada.

El gobierno actual en Bolivia es el que preside Luis Arce, su exministro de Economía y postulado por el MAS, su partido.

Las baterías de Evo se han enfilado contra él, tildándolo de corrupto y hasta de traidor, ahora se le atribuyen responsabilidad por todas las dificultades que ha enfrentado, olvidando el período de la dictadura de Añez, impuesta por la OEA, la cual significó un gran retroceso para el país, además del bloqueo legislativo actual para financiar proyectos del gobierno.

En materia internacional, el gobierno de Lucho Arce se ha mantenido fiel a lo que ha sido la tradicional política de su predecesor Evo Morales, defensor de la CELAC, fundador y miembro activo del ALBA-TCP, solidario con las revoluciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela, las cuales son consideradas por el imperio como “el triángulo del mal”. Ahora Bolivia es miembro de los BRICS.

El principal recurso natural del país, el litio está en buenas manos con los convenios para su explotación con Rusia y China, Luis Arce no lo ha cedido a las transnacionales depredadoras del capitalismo que ha pretendido Elon Musk.

Participo en chat de wats app bolivarianos y cubanos que están acuerpando las políticas de Evo Morales en esta lamentable situación.

Yo tengo que discrepar, esa actitud de Evo Morales contra su propio partido, contra Andrónico, que no hace mucho se consideraba su delfín, me hacen ver en Evo ese tipo de dirigentes que consideran que nada es bueno ni seguro si no estoy yo al frente. Por supuesto que sabiendo blindarse ante situaciones como la ocurrida a Rafael Correa en el Ecuador.

La derecha local fascista y el imperialismo consideran que ha llegado su momento para despedazar la revolución multiétnica y hasta su base social indígena y sus conquistas.

Yo cruzo los dedos y ruego a los creyentes sus plegarias para que la izquierda hoy dividida logre una segunda vuelta donde recomponga su unidad por el bien de la patria y el socialismo.

De producirse la tragedia, la historia no absolverá a Evo Morales.

(*) Juan Félix Montero A. es Profesor jubilado