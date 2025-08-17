Ejército somalí elimina a alto comandante de Al Shabaab en operación especial

Moscú, 17 ago (Sputnik).- Las Fuerzas Armadas somalíes informaron de la muerte de un alto comandante del grupo radical islámico Al Shabaab durante una operación de alta precisión en la región de Bakool.

«Con base en información de inteligencia y vigilancia a largo plazo, las fuerzas armadas nacionales somalíes llevaron a cabo una operación especial el sábado por la noche para neutralizar a un alto comandante de Al Shabaab, Husein Mualim Hasan», indicó un comunicado de prensa del ejército, citado por la agencia Sonna.

Al Shabaab, que juró lealtad al grupo Al Qaeda (prohibido en Rusia y otros países), perpetra ataques contra las tropas gubernamentales de Somalia, la Misión de la Unión Africana en ese país, rebautizada como la Atmis, y las operaciones humanitarias de la ONU.

El grupo, que busca imponer en Somalia una versión radical de la ley sharía, también ha reivindicado varios atentados terroristas en los países vecinos del este de África. (Sputnik)