El culpable siempre es el cliente

Columna Poliédrica

La nueva campaña contra las estafas en las plataformas del sistema financiero nacional se basa en el presupuesto de que el responsable es el cliente. Se trata de una idea y de un argumento que se ha planteado desde siempre, principalmente, al momento de debatir la responsabilidad en los procesos judiciales; los entes financieros siempre han delegado la responsabilidad de las estafas en el cliente, buscan que las personas acepten ante el ente financiero o ante los estrados judiciales que realizó una acción incorrecta.

Con el anterior planteamiento se invisibiliza la responsabilidad de los entes financieros en la seguridad de sus plataformas para las transacciones financieras. El tema es complejo porque con solo que la persona acepte que proporcionó datos personales, en una buena parte de los procesos judiciales, por no decir en todos, se exonera de responsabilidad a los entes financieros; no obstante, en no pocos casos, las plataformas no tienen medidas de seguridad que obstaculicen el ingreso de los delincuentes que obtienen esos datos por medio del engaño.

Las falencias de seguridad también se dan en otros procesos que se gestionan en esas plataformas. Por un lado le dicen a sus clientes que no atiendan llamadas telefónicas, pero de manera constante los llaman para ofrecerles productos financieros, situación que plantea una contradicción con lo que se dice y con lo que se hace; el tema es especialmente crítico con los adultos mayores, ya que ellos tienen mayor dificultad para adaptarse a las nuevas tecnologías y ante esta realidad, prefieren ir al cajero en persona, sin embargo, ahora están cobrando una comisión por las transacciones que se hacen de manera presencial en los entes financieros.

Los entes financieros deberían tener un poco más de decencia y asumir su responsabilidad en este tema. Está claro que la regla es no hacerlo por el efecto dominó que ello supone, empero, estamos hablando de adoptar todas las medidas para que las plataformas soliciten diversas llaves para poder ingresar a las cuentas de los clientes; en efecto, estamos hablando de las claves dinámicas, del doble o hasta triple paso, de la notificación en tiempo real de cualquier movimiento que se haga en las cuentas del cliente, en fin, que los obstáculos para el ciberdelincuente sean suficientemente robustos para evitar el fraude.

Está claro que los clientes no pueden esperar nada de los entes financieros. Tampoco pueden mirar hacia la Superintendencia de Entidades Financieras que, siempre está a favor de las instancias que debería controlar; igualmente, de los jueces de la República, no hay que esperar nada porque las interpretaciones que hacen de la normativa, son de una exégesis al mejor estilo del positivismo jurídico más rancio.

En síntesis, para que los clientes lo tengamos bien claro: no se puede esperar absolutamente nada del sistema financiero nacional. Nada.

(*) Andi Mirom es Filósofo

