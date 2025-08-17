Elecciones en Bolivia transcurren con normalidad pese a clima de tensión en Cochabamba

La Paz, 17 ago (Sputnik).- Las elecciones generales que se celebran en Bolivia este domingo transcurren con normalidad en la mayor parte del país, excepto en el Trópico de Cochabamba (centro), donde seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) amenazan con bloqueos de rutas para denunciar unos comicios que su líder considera «amañados».

«Rechazamos denuncias que han realizado de acusaciones sin pruebas, nosotros nos mantenemos firmes, las elecciones tienen que llevarse adelante y respetar a la gente, es lo más importante», aseguró la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

El Gobierno del presidente Luis Arce ordenó el despliegue de 950 efectivos de las Fuerzas Armadas para dar seguridad a los centros de votación en el departamento de Cochabamba.

A su vez la Policía desplegó operativos de control luego de que seguidores de Morales anunciaran bloqueos para impedir una eventual detención el exmandatario.

Cerca del mediodía, el Gobierno confirmó la detonación de un artefacto explosivo en la mesa de votación en donde iba sufragar el candidato izquierdista Andrónico Rodríguez, en el municipio de Entre Ríos, en el departamento de Cochabamba.

Horas antes, Morales llamó a votar «nulo» ya que consideró que los comicios «están amañados», en la medida que la Justicia impidió que él fuera candidato.

En 2024, el Tribunal Constitucional de Bolivia le arrebató a Morales el control del partido oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda) y determinó que ningún boliviano puede ir a la reelección continua o discontinua más de una vez.

Durante la campaña electoral, Morales insistió en ser candidato, pero no tuvo éxito ya que no contó con una organización política legal para hacerlo.

Desde entonces, llamó a sus seguidores a votar nulo denunciando la ilegitimidad de los comicios.

A su vez, la Fiscalía General de Bolivia también emitió una orden de captura contra Morales, que es investigado por el presunto delito de trata de menores y es acusado de una supuesta relación amorosa con una menor en 2016, cuando aún era presidente.

En el resto del país la votación se desarrolla con normalidad.

El presidente Luis Arce, y el líder del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel, llamaron a la población a votar en paz y honrar la democracia en el año del bicentenario de la independencia de Bolivia.

Hassenteufel calificó de «injustas» las acusaciones sobre una supuesta manipulación de resultados y pidió a los candidatos que muestren «madurez» y compromiso con las «reglas de juego».

En las últimas horas, sectores afines a Morales y el partido Alianza Unidad, del empresario opositor y candidato Samuel Doria Medina, intensificaron sus denuncias de supuesto fraude.

Los bolivianos deben ir a votar a pie, ya que está prohibida la circulación en vehículos y tampoco hay transporte público ni vuelos.

Desde el jueves, rige además una veda electoral que prohíbe a los partidos hacer propaganda proselitista.

Casi ocho millones de ciudadanos están habilitados para votar este domingo en la primera vuelta de unas elecciones generales de Bolivia.

Además de presidente y vicepresidente, se elegirán los 130 diputados y 36 senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y nueve representantes ante organismos supraestatales como el Mercosur y el Parlamento Andino.

Candidatos

Los presidenciales en disputa son los derechistas Samuel Doria Medina (Alianza Unidad), Jorge «Tuto» Quiroga (Alianza Libre), Manfred Reyes Villa (Súmate – APB), Rodrigo Paz (PCD, centro), Johnny Fernández (Alianza Pueblo) y Pavel Aracena (ADN), y por la izquierda, Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) y el Eduardo Del Castillo (MAS-IPSP).

Al votar en Cochabamba, Reyes Villa, expresó su confianza en un cambio para el país.

Paz pidió por su lado que la ciudadanía y el Tribunal Supremo Electoral «cuiden» el voto para evitar fraudes.

Doria Medina aseguró al sufragar que la votación de este domingo será clave para salir de la crisis económica que enfrenta el país.

Del Castillo, por su lado, votó haciendo un llamado a salir de las dificultades económicas sin recortar el gasto público social.

Quiroga abogó porque los comicios den paso a la «reconciliación del país».

Por el momento, Rodríguez no ha brindado declaraciones ni tampoco ha ejercido su voto.

En total hay 3.733 circuitos electorales en todo el país, donde la apertura de urnas comenzó oficialmente a las 08:00 hora local (12:00 GMT) y cerrarán a las 16:00 (20:00 GMT).

El sufragio es obligatorio en Bolivia y quienes no acudan a votar serán sancionados con una multa del 20 por ciento del salario mínimo (72 dólares), no obtendrán el certificado de sufragio (requerido para trámites administrativos en entidades públicas) y serán inhabilitados para los próximos comicios.

Está permitido el voto consular y los residentes bolivianos en 22 países podrán sufragar este domingo.

Si ningún candidato presidencial obtiene más del 50 por ciento de los votos válidos o alcanza al menos 40 por ciento con una ventaja de diez puntos sobre el segundo, habrá una segunda vuelta el 19 de octubre entre los dos primeros.

Quien sea electo presidente asumirá el 8 de noviembre por un periodo de cinco años. (Sputnik)