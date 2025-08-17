«Hemos clasificado a la final, no hemos ganado nada», dice Paz tras triunfo en Bolivia

La Paz, 18 ago (Sputnik).- El vencedor de la primera vuelta de las elecciones generales de Bolivia, el derechista Rodrigo Paz Pereira, dijo el domingo que espera un balotaje transparente y aseguró que si bien ha pasado a «la final», aún no ha «ganado nada».

«Esperemos que esta segunda vuelta sea limpia, transparente (…) pongamos en términos futbolísticos, hemos clasificado a una final, no hemos ganado nada», expresó el candidato del opositor Partido Demócrata Cristiano en un acto en la ciudad de La Paz.

Paz Pereira obtuvo una sorpresiva victoria en la primera vuelta de las elecciones generales en Bolivia, luego de recoger el 32,08 por ciento de los votos; en segundo lugar quedó el expresidente Jorge «Tuto» Quiroga, también de derecha, quien recibió el 26,94 por ciento de los sufragios, según datos oficiales preliminares.

Es la primera vez que se celebrará una segunda vuelta electoral en Bolivia, que está fijada para el 19 de octubre.

Los resultados suponen también la confirmación de la derrota electoral de la izquierda, tras 20 años en el poder: el candidato oficialista Eduardo del Castillo, del Movimiento Al Socialismo, obtuvo poco más del tres por ciento de los votos, mientras que Andrónico Rodríguez, de la coalición de izquierda Alianza Popular, quedó en el cuarto lugar, con el 8,11 por ciento de los sufragios.

En tercer lugar, con el 19,93 por ciento de los votos se ubicó el candidato de derecha Samuel Doria Medina, a quien las encuestas daban como seguro su pasaje a la segunda vuelta.

El próximo presidente de Bolivia asumirá el 8 de noviembre por un periodo de cinco años. (Sputnik)