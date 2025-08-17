Honduras amplía estado de excepción para combatir la criminalidad

Tegucigalpa, 17 ago (Prensa Latina) Con el fin de reducir los niveles de criminalidad en zonas de alta incidencia, el Gobierno de Honduras extendió, por otros 45 días, el estado de excepción parcial vigente desde diciembre de 2022, trascendió hoy.

De esa manera, la vigencia de este instrumento, implementado por el ejecutivo de la presidenta Xiomara Castro para disminuir los índices de violencia en 226 de los 298 municipios hondureños, se prolongará hasta el 29 de septiembre del presente año.

La nueva ampliación -vigesimotercera prórroga consecutiva- fue publicada en el diario oficial La Gaceta, destacaron este domingo diversos medios de comunicación.

Según la Secretaría (Ministerio) de Seguridad, esta medida dejó resultados importantes en lo que va de 2025, entre ellos la reducción de 13 puntos porcentuales en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

Además, 93 municipios (31 por ciento del total) reportaron cero incidencias de asesinatos y 265 ayuntamientos (89 por ciento del territorio nacional) registraron entre cero y ocho crímenes, subrayó la citada cartera ministerial.

Durante los primeros siete meses de 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 18 mil 840 armas de fuego, 44 mil 635 libras de marihuana y 12 mil 443 kilogramos de cocaína, detalló la fuente.

En el marco de esta estrategia, 51 bandas delictivas fueron desarticuladas y se llevaron a cabo 74 mil 887 detenciones por diversos delitos.

El ministro hondureño de Seguridad, Gustavo Sánchez, vaticinó la semana pasada que esta nación centroamericana podría cerrar 2025 con una tasa de entre 20 y 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, una de las más bajas en dos décadas.

La extrema violencia que enfrenta Honduras perturba gravemente la paz a nivel nacional y hace indispensable y urgente continuar con todas las medidas orientadas al restablecimiento del orden público y la protección de la vida humana, como fin supremo de la sociedad, argumentan las autoridades.

Conocidos como maras, grupos formados por jóvenes y adultos controlan algunos barrios del país, con un modus operandi basado en el asesinato y la extorsión, prácticas a las que se suman la amenaza y la persecución.