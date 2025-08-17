Jefe de ejército israelí anuncia que ataque contra Ciudad de Gaza comenzará «pronto»

Jerusalén, 17 ago (Xinhua) — El jefe del ejército israelí, Eyal Zamir, dijo hoy domingo que el ejército «pronto» empezará una nueva ofensiva para tomar la Ciudad de Gaza, el centro urbano más grande de la Franja de Gaza, pese a las advertencias internacionales sobre las consecuencias para el enclave de por sí devastado.

Zamir hizo las declaraciones durante una gira de campo por la franja, donde habló con altos comandantes y perfiló los planes para la próxima etapa del combate, dijo el ejército.

«Pronto avanzaremos hacia la próxima etapa de la Operación Carros de Gedeón», indicó, en referencia a la reanudación de Israel de su ofensiva en marzo tras poner fin a un cese al fuego que incluía una liberación gradual de rehenes.

En la próxima etapa, señaló Zamir, el ejército «seguirá intensificando los ataques contra Hamas en la Ciudad de Gaza hasta su derrota decisiva», desplegando «todas sus capacidades en tierra, aire y mar».

Añadió que el ejército tiene una «obligación moral» de llevar a casa a los rehenes retenidos en Gaza, tanto a los vivos como a los muertos.

El jefe del ejército dijo lo anterior un día después de que Israel anunciara los planes para reubicar a residentes de la Ciudad de Gaza. COGAT, el órgano del Ministerio de Defensa israelí que supervisa las operaciones humanitarias en el enclave, dijo que la distribución de carpas para civiles empezaría el domingo, como parte de los preparativos «para trasladar a la población de las zonas de combate hacia el sur de Gaza».

Hamas condenó el plan, al que calificó como una «nueva ola de genocidio y desplazamiento» de cientos de miles de personas en la Ciudad de Gaza.

Las autoridades de salud de Gaza dijeron que al menos 61.944 palestinos han muerto y 155.886 han resultado heridos por los ataques y disparos israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando combatientes encabezados por Hamas lanzaron un ataque mortal contra Israel.

Las mismas autoridades indicaron que la hambruna sigue propagándose y que por esa causa y por desnutrición los hospitales reportaron siete muertes en las últimas 24 horas, incluidos dos niños. Así, el total de muertes a causa del hambre aumentó a 258, incluyendo las de 110 niños.