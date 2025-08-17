Kiev rechaza llamado de Trump a un acuerdo de paz sobre la crisis ucraniana

Bruselas, 17 Ago (Sputnik).- En una conferencia de prensa en Bruselas, Vladímir Zelenski expresó su rechazo a uno de los puntos clave que propone el presidente de EE.UU., Donald Trump, para resolver el conflicto.

Así, insistió nuevamente en un alto el fuego antes de llegar a un acuerdo final de paz. «Es necesario cesar el fuego y trabajar con rapidez para alcanzar un acuerdo final. Hablaremos de esto en Washington», dijo. También mencionó las condiciones para discutir cuestiones territoriales. Según él, solo podrán discutirse durante una reunión trilateral entre él, Vladímir Putin y Donald Trump.

Tras su histórica cumbre en Alaska con el presidente ruso, Vladímir Putin, el líder estadounidense, Donald Trump, reiteró que apuesta por un acuerdo final sobre la crisis ucraniana, no solo un alto al fuego.

El presidente afirmó que después del encuentro mantuvo también una llamada telefónica nocturna con Vladímir Zelenski y varios líderes europeos, donde «todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra», y no a un simple alto el fuego, «que a menudo no se sostiene».

En este sentido, recordó: «Zelenski vendrá a Washington D. C., al Despacho Oval, el lunes por la tarde». «Si todo sale bien, se programará una reunión con el presidente Putin», sostuvo.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseveró: «Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a este conflicto es mediante un acuerdo de paz». Así lo dijo este domingo en declaraciones a NBC News. «Nuestro objetivo final es el fin de esta guerra», precisó. (Sputnik)