Líbano frustra intento de infiltración desde Siria y niega violación de espacio aéreo

Beirut, 17 ago (Xinhua) — El ejército libanés indicó hoy que frustró un intento de infiltración de hombres armados que cruzaban desde Siria hacia el este de Líbano, informó la oficial Agencia Nacional de Noticias (NNA, por sus siglas en inglés).

El incidente ocurrió antes del mediodía cerca de las aldeas de Kfar Zabad y Qousaya, en la región de Baalbek; los hombres armados se retiraron hacia Siria después de ser enfrentados por las fuerzas libanesas, añadió la NNA. El ejército reforzó sus posiciones a lo largo de la frontera para evitar futuros incidentes.

En otra declaración, el ejército negó los informes de que la fuerza aérea libanesa había violado el espacio aéreo sirio para vigilar los movimientos de los grupos armados. También indicó que hay unidades vigilando la frontera y coordinándose con las autoridades sirias, y pidió a los medios basarse únicamente en declaraciones oficiales.

El ejército también dijo que realizó operativos contra estaciones de combustible ilegales utilizadas para el contrabando en la zona de Masharii Al-Qaa en Baalbek, arrestó a tres personas y decomisó equipo y grandes cantidades de gasolina y diésel.

Líbano ya ha reforzado su seguridad a lo largo de su frontera de 375 kilómetros con Siria, desplegando unidades de guardia fronteriza y aérea en pasos montañosos y cruces informales.