«Llegamos y cumplimos»: el Bayern inicia temporada ganando la Supercopa

Berlín, 17 ago (dpa) – El Bayern Múnich selló un inicio perfecto de la temporada haciéndose con la Supercopa alemana tras ganar por 2-1 al Stuttgart, mostrando sus intenciones de reeditar el título de la Bundesliga.

«Llegamos aquí y cumplimos», dijo el entrenador del equipo, Vincent Kompany, a lo que el centrocampista Joshua Kimmich añadió: «Hoy se trataba de un título, pero también de demostrar que estamos aquí».

El delantero inglés Harry Kane abrió el marcador y el recién fichado Luis Díaz consiguió el segundo, pero el Bayern también necesitó varias grandes paradas del guardameta Manuel Neuer antes de que el Stuttgart marcara en el tiempo añadido con un gol de Jamie Leweling.

«Así es como queríamos empezar la temporada, con buenas sensaciones y un título. El parón veraniego ha sido corto, pero hemos trabajado duro. Pero la forma en que hemos jugado hoy ha sido buena», declaró Kane tras el duelo, disputado el sábado por la noche en el estadio del Stuttgart.

Más allá de marcar un gol, el colombiano Díaz tuvo una actuación desigual, aunque su equipo pareció quedar satisfecho con su desempeño. Neuer lo calificó de «peligroso e imprevisible» y el director deportivo, Christoph Freund, alabó «lo trabajador que es».

«Creo que ese es un punto muy importante a lo largo de la temporada, que es un jugador que trabaja muy, muy duro y todavía puede tener un impacto decisivo en la delantera», explicó el directivo.

Determinada por su participación en el Mundial de Clubes, la pretemporada del Bayern apenas duró 17 días tras la conclusión de dicho torneo, disputado en Estados Unidos. El viernes de la semana que viene, el vigente campeón de la liga se estrena contra el Leipzig.

«Hay muchas cosas que podemos mejorar. Hoy hemos cometido errores innecesarios con el balón», declaró el centrocampista Leon Goretzka.

«Siendo el Bayern, afrontas la temporada con las máximas ambiciones y objetivos. Dada la corta pretemporada, sabemos que tendremos que sufrir un poco aquí y allá para alcanzar el nivel de forma adecuado en el transcurso de unos cuantos partidos. Pero cuando hacemos lo necesario, somos difíciles de batir», desarrolló el internacional germano.

Neuer, por su parte, añadió: «No se nos notaba cansados. Siempre fuimos mejores en los partidos de pretemporada. Queremos trasladar eso a la liga».

Kompany añadió que, respecto a la falta de una pretemporada habitual, «lamentarse no ayuda» y que la victoria ante el Stuttgart fue «un buen primer paso». Kimmich tampoco quiso mirar demasiado lejos al afirmar: «No tiene sentido hablar todavía de otros títulos. Ahora nos centraremos en el viernes. Queremos ganar otro partido allí».