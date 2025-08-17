Más de 40 desparecidos en el accidente de una barcaza en el noroeste de Nigeria

Moscú, 17 ago (Sputnik).- Más de 40 personas se dan por desaparecidas después de que una barcaza con más de 50 pasajeros a bordo se volcara el domingo en el estado nigeriano de Sokoto, ubicado en el noroeste del país, informó la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias (NEMA, por sus siglas en inglés).

«La directora general de la NEMA, Sra. Zubaida Umar, activó la respuesta de la Agencia inmediatamente al recibir informaciones de que una embarcación que transportaba a más de 50 pasajeros al mercado de Goronyo se había volcado. Al momento de este informe, unas 10 personas han sido rescatadas, mientras que más de 40 pasajeros siguen desaparecidos», señala el comunicado divulgado a través de Facebook (pertenece a Meta Platforms Inc., prohibida en Rusia por extremista).

El organismo aseguró que junto con las autoridades locales y los servicios de emergencia está intensificando las operaciones de búsqueda y rescate para localizar a los desaparecidos.

«La Agencia asegura al público su compromiso con salvar vidas, proporcionar actualizaciones oportunas y coordinar todo el apoyo necesario para las familias afectadas», agregó. (Sputnik)