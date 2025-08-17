Moscú, 17 Ago (Sputnik).- El representante especial de la Presidencia rusa para la cooperación económica con países extranjeros, Kiril Dmítriev, pidió este domingo a los líderes europeos que no entorpezcan el proceso de paz para el conflicto ucraniano.

En su cuenta de X, Dmítriev señaló que los «belicistas» y «saboteadores europeos y británicos están en estado de pánico«. «No deberían seguir obstaculizando la paz», agregó.

El representante especial publicó su comentario un día antes de que se reúnan en la Casa Blanca el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, que estará acompañado por el mandatario francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, así como por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Tras mantener una reunión virtual de los líderes de los países aliados de Ucrania, unidos en la llamada ‘coalición de los dispuestos’, Macron, afirmó este domingo que el presidente ruso, Vladímir Putin, no quiere la paz. «¿Creo que el presidente Putin quiere la paz? La respuesta es no», manifestó. «Creo que quiere la capitulación de Ucrania. Esto es lo que ha propuesto», aseveró.

La declaración de Macron contrasta con las reiteradas declaraciones de Moscú sobre su disposición a resolver el conflicto vía diplomática. El mandatario ruso siempre se ha mostrado dispuesto a dialogar sobre la paz y, tras la cumbre en Alaska con su par estadounidense, Donald Trump, reiteró que Moscú apoya el cese de hostilidades y quiere «avanzar hacia la resolución de todos los problemas por medios pacíficos». (Sputnik)