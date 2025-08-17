Papa León XIV reafirmó importancia de avanzar en negociaciones de paz

Ciudad del Vaticano, 17 ago (Prensa Latina) El papa León XIV se refirió hoy nuevamente a la importancia de impulsar las negociaciones de paz para poner fin a los enfrentamientos bélicos y se priorice el bien de los pueblos.

Una nota divulgada por la oficina de prensa de la Santa Sede destaca que, tras el rezo del Ángelus, realizado al mediodía de este domingo, el sumo pontífice pidió que “oremos para que los esfuerzos por poner fin a las guerras y promover la paz tengan éxito”.

En esa ceremonia, efectuada ante los fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de la Libertad, frente al Palacio Apostólico de las Villas Pontificias de Castel Gandolfo, el obispo de Roma enfatizó además la importancia de que, en esas negociaciones, “el bien común de los pueblos sea siempre lo primero”.

Un reporte publicado en el sitio digital del diario Vatican News apunta que, al pronunciar esas palabras, León XIV se refería a los procesos en curso para poner fin al conflicto en Ucrania y al que se desarrolla en Medio Oriente, que amenaza escalar, tras anunciar Tel Aviv la decisión sionista de ocupar militarmente la Franja de Gaza.

En particular, según ese medio noticioso, ese llamado del santo padre se dirigió a las negociaciones para alcanzar un alto el fuego y la paz entre Kiev y Moscú, que apuntan hacia posibles avances tras la reciente cumbre, del pasado 15 de agosto, entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.