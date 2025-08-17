Premieres egipcio y palestino discuten acontecimientos en Palestina

El Cairo, 17 ago (Xinhua) — El primer ministro de Egipto, Mostafa Madbouly, y su homólogo palestino, Mohammad Mustafa, discutieron hoy los acontecimientos más recientes en los territorios palestinos.

Durante la reunión en la ciudad egipcia de Nuevo Alamein, Madbouly reafirmó el apoyo inquebrantable de Egipto para la causa palestina, y prometió brindar toda la asistencia posible para acabar con la guerra en Gaza.

Madbouly enfatizó el apoyo de Egipto para el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino a través de un Estado palestino independiente con base en las fronteras del 4 de junio de 1967 y con Jerusalén Oriental como su capital.

Madbouly reiteró el rechazo de Egipto a todo intento o plan para desplazar a los palestinos de su territorio, liquidar la causa palestina, o continuar con la demolición de hogares y la política de expansión de asentamientos en todos los territorios palestinos.

El primer ministro egipcio también enfatizó la importancia de implementar los resultados de la conferencia internacional de alto nivel para la solución pacífica de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución de dos Estados, la cual fue realizada el 28 de julio en Nueva York con la presidencia conjunta de Arabia Saudí y Francia.

Por su parte, el primer ministro palestino confirmó que el plan árabe-islámico enfatiza que la reconstrucción es posible sin desplazar a los palestinos.

Mustafa pidió más coordinación y consultas internacionales sobre la cuestión palestina, y agradeció a Egipto por sus importantes esfuerzos para apoyar a la Franja de Gaza.

Las negociaciones indirectas sobre un cese al fuego entre Hamas e Israel se han estancado, a pesar de los esfuerzos en curso de los mediadores de Egipto, Qatar y Estados Unidos para continuar con las conversaciones y detener la guerra en la Franja de Gaza.

El jefe del ejército israelí, Eyal Zamir, dijo hoy que el ejército iniciará «pronto» una nueva ofensiva para apoderarse de la Ciudad de Gaza, el mayor centro urbano de la Franja de Gaza, a pesar de las advertencias internacionales sobre las consecuencias para el ya devastado enclave. Los comentarios se producen un día después de que Israel anunció planes para reubicar a los residentes de la Ciudad de Gaza.

De acuerdo con las autoridades de salud en Gaza, al menos 61.944 palestinos han muerto y 155.886 han resultado heridos por los ataques y disparos israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando combatientes dirigidos por Hamas lanzaron un letal ataque contra Israel.