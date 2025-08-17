Presidente de Corea del Sur ordena implementación gradual de acuerdos intercoreanos existentes

Seúl, 18 ago (Xinhua) — El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ordenó el lunes la implementación gradual de los acuerdos intercoreanos existentes, según la oficina de la presidencia.

Durante una reunión del Gabinete, Lee ordenó a los ministerios pertinentes que se preparen para la implementación paso a paso de los acuerdos con la República Popular Democrática de Corea (RPDC), comenzando con los que son posibles.

Lee dijo que la República de Corea tomará constantemente medidas para reducir las tensiones sobre la base de mantener una sólida preparación, enfatizando que las pequeñas prácticas, como la grava, restaurarán la confianza mutua, ampliarán el camino de la paz y finalmente sentarán las bases para que las dos Coreas crezcan juntas.

Sus comentarios se produjeron después de que la semana pasada prometiera, durante su discurso del Día de la Liberación, tomar medidas consistentes para reducir las tensiones y restaurar la confianza con la RPDC.

Lee también señaló que Seúl tomará medidas graduales para restaurar el acuerdo militar del 19 de septiembre, firmado durante la cumbre intercoreana de 2018, para prevenir enfrentamientos accidentales y construir confianza militar entre las dos Coreas.