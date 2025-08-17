Publican libros de discursos de Xi sobre adhesión a profundización integral de reforma

Beijiing, 17 ago (Xinhua) — Se publicaron el primer y segundo volúmenes de una compilación de discursos de Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), sobre la adhesión a la profundización integral de la reforma.

Compilados por el Instituto de Historia y Literatura del Partido del Comité Central del PCCh, los dos volúmenes publicados por la Editorial Central de Literatura del Partido están disponibles en todo el país.

El primer volumen presenta una colección de 73 obras importantes de Xi que exponen la profundización de la reforma de manera integral entre diciembre de 2012 y diciembre de 2018. El segundo volumen contiene una recopilación de 92 piezas desde enero de 2019 hasta abril de 2025, algunas de las cuales se publicaron por primera vez.

Los nuevos pensamientos, puntos de vista y conclusiones de Xi han proporcionado respuestas claras a preguntas importantes, como por qué la reforma debe profundizarse de manera integral en la nueva era y cómo avanzar en dicha reforma.

Sirven como una guía importante para profundizar aún más la reforma de manera integral y para avanzar en la construcción de un gran país y en la gran causa de la revitalización nacional en todos los frentes a través de la modernización china.