Récord de 83 países y regiones suben al podio en los Juegos Mundiales de Chengdu

Chengdu, 17 ago (Xinhua) — Atletas de un récord de 83 países y regiones subieron al podio en los Juegos Mundiales 2025 en Chengdu, alcanzando la mayor participación con medallas en la historia del evento.

Chen Zhi, subdirector del Departamento de Competición Deportiva y Antidopaje del Comité Ejecutivo de los Juegos, declaró que en Chengdu se establecieron 18 nuevos récords mundiales, mientras que atletas de 55 países y regiones obtuvieron medallas de oro.

De acuerdo con Xu Xingguo, vicepresidente ejecutivo del comité organizador, los Juegos registraron una participación sin precedentes, con 6.679 atletas, oficiales de equipo y técnicos de 116 países y regiones. Se vendieron más de 220.000 entradas, agotándose las sesiones de gimnasia, muay thai y wushu.

Las operaciones contaron con el apoyo de un equipo de gestión de competición de 4.600 miembros, 1.133 oficiales técnicos y 13.000 trabajadores en las sedes.

El soporte técnico fue proporcionado por 27 equipos especializados que mantuvieron más de 20.000 equipos de 579 categorías, junto con 150 empleados encargados de los sistemas de cronometraje y puntuación.

Además, más de 6.000 voluntarios colaboraron en el evento.

El vicepresidente de la Asociación Internacional de Juegos Mundiales, Tom Dielen, elogió las «actuaciones deportivas sin precedentes» y la organización del evento.

«Ha sido un verdadero hogar, un lugar con expertos deportivos e intercambios culturales. No solo nos encontramos con una organización impecable y operaciones perfectas, sino también con la calidez y hospitalidad únicas de China.

El primer relevo de la antorcha y la espectacular ceremonia de apertura fueron, sin duda, momentos decisivos que han establecido un nuevo referente», afirmó Dielen.

Los Juegos Mundiales de Chengdu se celebraron del 7 al 17 de agosto e incluyeron 34 deportes, 60 disciplinas y 256 eventos.