Resultados y posiciones de la Liga española de fútbol

|Viernes 15 de agosto de 2025:
|Girona
|–
|Rayo Vallecano
|1
|–
|3
|Villarreal
|–
|Girona
|2
|–
|0
|Sábado 16 de agosto de 2025:
|RCD Mallorca
|–
|Barcelona
|0
|–
|3
|Alavés
|–
|Levante
|2
|–
|1
|Valencia
|–
|Real Sociedad
|1
|–
|1
|Domingo 17 de agosto de 2025:
|Celta de Vigo
|–
|Getafe
|0
|–
|2
|Athletic de Bilbao
|–
|Sevilla
|3
|–
|2
|Espanyol
|–
|Atlético de Madrid
|2
|–
|1
|Lunes 18 de agosto de 2025:
|Elche
|–
|Betis
|19:00
|EQUIPO
|J
|G
|E
|P
|Goles
|Pts
|1.
|Barcelona
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2.
|Rayo Vallecano
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|3.
|Getafe
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3.
|Villarreal
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5.
|Athletic de Bilbao
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|6.
|Alavés
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6.
|Espanyol
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|8.
|Valencia
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8.
|Real Sociedad
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10.
|Elche
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10.
|Betis
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10.
|Real Madrid
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10.
|Osasuna
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|14.
|Sevilla
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|15.
|Levante
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|15.
|Atlético de Madrid
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|17.
|Girona
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|18.
|Celta de Vigo
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|18.
|Real Oviedo
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|20.
|RCD Mallorca
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0