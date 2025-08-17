Resultados y posiciones de la Liga española de fútbol

Viernes 15 de agosto de 2025:
Girona Rayo Vallecano 1 3
Villarreal Girona 2 0
Sábado 16 de agosto de 2025:
RCD Mallorca Barcelona 0 3
Alavés Levante 2 1
Valencia Real Sociedad 1 1
Domingo 17 de agosto de 2025:
Celta de Vigo Getafe 0 2
Athletic de Bilbao Sevilla 3 2
Espanyol Atlético de Madrid 2 1
Lunes 18 de agosto de 2025:
Elche Betis 19:00
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Barcelona 1 1 0 0 3-0 3
2. Rayo Vallecano 1 1 0 0 3-1 3
3. Getafe 1 1 0 0 2-0 3
3. Villarreal 1 1 0 0 2-0 3
5. Athletic de Bilbao 1 1 0 0 3-2 3
6. Alavés 1 1 0 0 2-1 3
6. Espanyol 1 1 0 0 2-1 3
8. Valencia 1 0 1 0 1-1 1
8. Real Sociedad 1 0 1 0 1-1 1
10. Elche 0 0 0 0 0-0 0
10. Betis 0 0 0 0 0-0 0
10. Real Madrid 0 0 0 0 0-0 0
10. Osasuna 0 0 0 0 0-0 0
14. Sevilla 1 0 0 1 2-3 0
15. Levante 1 0 0 1 1-2 0
15. Atlético de Madrid 1 0 0 1 1-2 0
17. Girona 1 0 0 1 1-3 0
18. Celta de Vigo 1 0 0 1 0-2 0
18. Real Oviedo 1 0 0 1 0-2 0
20. RCD Mallorca 1 0 0 1 0-3 0

