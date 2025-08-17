Resultados y posiciones de la Liga francesa de fútbol

Por
-
0
0
Viernes 15 de agosto de 2025:
Stade Rennes Olympique de Marsellla 1 0
Sábado 16 de agosto de 2025:
Lens Olympique de Lyon 0 1
Mónaco Le Havre 3 1
Niza Toulouse 0 1
Domingo 17 de agosto de 2025:
Stade Brest Lille 3 3
Auxerre Lorient 1 0
Metz Racing Estrasburgo 0 1
Angers París FC 1 0
Nantes Paris Saint Germain 0 1
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Mónaco 1 1 0 0 3-1 3
2. PSG 1 1 0 0 1-0 3
2. Racing Estrasburgo 1 1 0 0 1-0 3
2. Paris Saint Germain 1 1 0 0 1-0 3
2. Toulouse 1 1 0 0 1-0 3
2. Olympique de Lyon 1 1 0 0 1-0 3
2. Angers 1 1 0 0 1-0 3
2. Stade Rennes 1 1 0 0 1-0 3
9. Stade Brest 1 0 1 0 3-3 1
9. Lille 1 0 1 0 3-3 1
11. Lorient 1 0 0 1 0-1 0
11. Metz 1 0 0 1 0-1 0
11. Nantes 1 0 0 1 0-1 0
11. Niza 1 0 0 1 0-1 0
11. Lens 1 0 0 1 0-1 0
11. París FC 1 0 0 1 0-1 0
11. Olympique de Marsellla 1 0 0 1 0-1 0
18. Le Havre 1 0 0 1 1-3 0

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí