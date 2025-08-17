Resultados y posiciones de la Liga holandesa de fútbol

Viernes 15 de agosto de 2025:
SC Telstar Zwolle 0 2
Sábado 16 de agosto de 2025:
Excelsior Feyenoord 1 2
Heracles NEC 1 4
Groningen Heerenveen 2 1
Domingo 17 de agosto de 2025:
Go Ahead Eagles Ajax 2 2
Sparta Utrecht 2 1
Twente PSV Eindhoven 0 2
Volendam AZ Alkmaar 2 2
NAC Breda Fortuna Sittard 2 1
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. NEC 2 2 0 0 9-1 6
2. PSV Eindhoven 2 2 0 0 8-1 6
3. Feyenoord 2 2 0 0 4-1 6
4. Zwolle 2 2 0 0 3-0 6
5. AZ Alkmaar 2 1 1 0 6-3 4
6. Ajax 2 1 1 0 4-2 4
7. Utrecht 2 1 0 1 5-2 3
8. NAC Breda 2 1 0 1 2-3 3
9. Groningen 2 1 0 1 3-5 3
10. Sparta 2 1 0 1 3-7 3
11. Go Ahead Eagles 2 0 2 0 4-4 2
12. Volendam 2 0 2 0 3-3 2
13. Fortuna Sittard 2 0 1 1 3-4 1
14. Heerenveen 2 0 1 1 2-3 1
15. Twente 2 0 0 2 0-3 0
16. SC Telstar Velsen 2 0 0 2 0-4 0
17. Excelsior 2 0 0 2 1-7 0
18. Heracles 2 0 0 2 1-8 0

