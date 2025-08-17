Resultados y posiciones de la Liga holandesa de fútbol

|Viernes 15 de agosto de 2025:
|SC Telstar
|–
|Zwolle
|0
|–
|2
|Sábado 16 de agosto de 2025:
|Excelsior
|–
|Feyenoord
|1
|–
|2
|Heracles
|–
|NEC
|1
|–
|4
|Groningen
|–
|Heerenveen
|2
|–
|1
|Domingo 17 de agosto de 2025:
|Go Ahead Eagles
|–
|Ajax
|2
|–
|2
|Sparta
|–
|Utrecht
|2
|–
|1
|Twente
|–
|PSV Eindhoven
|0
|–
|2
|Volendam
|–
|AZ Alkmaar
|2
|–
|2
|NAC Breda
|–
|Fortuna Sittard
|2
|–
|1
|EQUIPO
|J
|G
|E
|P
|Goles
|Pts
|1.
|NEC
|2
|2
|0
|0
|9-1
|6
|2.
|PSV Eindhoven
|2
|2
|0
|0
|8-1
|6
|3.
|Feyenoord
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|4.
|Zwolle
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|5.
|AZ Alkmaar
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|6.
|Ajax
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|7.
|Utrecht
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|8.
|NAC Breda
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|9.
|Groningen
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|10.
|Sparta
|2
|1
|0
|1
|3-7
|3
|11.
|Go Ahead Eagles
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|12.
|Volendam
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|13.
|Fortuna Sittard
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|14.
|Heerenveen
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|15.
|Twente
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|16.
|SC Telstar Velsen
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|17.
|Excelsior
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|18.
|Heracles
|2
|0
|0
|2
|1-8
|0