Rubio reivindica cumbre Alaska ante críticas a Trump por reunirse con Putin

Washington, 17 ago (Sputnik).- El secretario de Estado (canciller) de EEUU, Marco Rubio, reivindicó este domingo la reciente cumbre de Alaska ante las críticas al presidente Donald Trump por reunirse con su par ruso, Vladimir Putin, cuya presencia en el escenario mundial reconoció.

«Los críticos del presidente Trump siempre encontrarán algo que criticar. Ya no se les presta atención. Pero les diré esto: Putin ya está en el escenario mundial… Tiene el arsenal nuclear táctico más grande del mundo y el segundo arsenal nuclear estratégico más grande del mundo… Los medios de comunicación solo han hablado de Putin constantemente durante los últimos cuatro o cinco años», dijo Rubio en una entrevista con ABC News.

Rubio aclaró que EEUU no es parte en el conflicto en Ucrania, pero es el único país del mundo que actualmente puede contribuir eficazmente a ponerle fin.

«Cuando el presidente (Trump) dice que esta no es nuestra guerra, seamos francos, no es nuestra guerra. EEUU no está en guerra, Ucrania sí lo está. Hemos estado apoyando a Ucrania. Da la casualidad de que somos el único país del mundo con el único líder del mundo que realmente puede sentar a Putin a la mesa para siquiera discutir estos asuntos», declaró Rubio.

Acuerdo nuclear

El tema de un posible acuerdo nuclear entre Rusia y EEUU no fue discutido en la cumbre de Alaska entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump, declaró este domingo el secretario norteamericano de Estado (canciller), Marco Rubio.

«No», declaró Rubio a Fox Business cuando se le preguntó si Putin había mencionado un acuerdo nuclear en el marco de las conversaciones de paz con Trump sobre Ucrania.

El viernes, Putin y Trump celebraron una cumbre de dos horas y 45 minutos en la ciudad de Anchorage, en Alaska, la primera reunión desde el regreso del político republicano a la Casa Blanca en enero pasado.

El encuentro tenía por objetivo encontrar una solución al conflicto en Ucrania y mejorar las relaciones entre EEUU y Rusia.

Después de la cumbre, Trump afirmó que ahora depende del presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, cerrar el acuerdo de paz.

El presidente de Estados Unidos anunció que recibirá a su homólogo ucraniano en el Despacho Oval el lunes 18 de agosto, y también señaló que confía en que pueda organizarse en breve una reunión entre Putin y Zelenski. (Sputnik)