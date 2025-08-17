Rusia frustra ataque de dron ucraniano a central nuclear

Moscú, 17 Ago (Sputnik).- Se ha frustrado un intento de Ucrania de atacar una planta nuclear rusa con un vehículo aéreo no tripulado, informó este domingo el Servicio Federal de Seguridad del país euroasiático (FSB, por sus siglas en ruso).

«Un dron de tipo avión (un vehículo aéreo no tripulado de ataque Spis, de fabricación ucraniana) fue neutralizado por fuerzas de guerra electrónica sobre el territorio de la central nuclear de Smolensk», reza el comunicado.

«De este modo, se frustró un ataque terrorista de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra una instalación nuclear», destacó el organismo.

Asimismo, el FSB compartió imágenes que muestran los restos del dron derribado, así como un edificio que sufrió daños leves.

En los últimos días, el régimen de Kiev intensificó sus ataques contra zonas civiles de Rusia.

El jueves, el Ejército ucraniano atacó un parque acuático con un vehículo aéreo no tripulado en la provincia rusa de Jersón. Al mismo tiempo, bombardeó con artillería un hospital y un edificio de viviendas en la misma provincia.

Además, varios edificios fueron dañados y una persona resultó herida debido a un ataque con drones en la ciudad de Rostov del Don. La misma jornada, tres civiles resultaron heridos tras un nuevo ataque contra la ciudad rusa de Bélgorod.

Asimismo, las fuerzas ucranianas atacaron deliberadamente la infraestructura de transporte y energía de la central nuclear de Zaporozhie. (Sputnik)