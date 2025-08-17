Suben a 30 las muertes por temporada de lluvias en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 17 ago (Prensa Latina) Las muertes por la temporada de lluvias 2025 (mayo-noviembre) ascendieron a 30 en Guatemala, con 33 heridos, según divulgó hoy la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Las víctimas mortales derivaron de deslizamientos, caída de árboles sobre viviendas y crecidas de ríos, detalló la entidad, que incluyó también un desaparecido a causa de esta última situación.

En total, la Conred atendió mil 56 emergencias, mientras tres mil 20 familias (14 mil 78 personas) se vieron afectadas, dos mil 753 damnificadas, 532 viviendas se encuentran en riesgo, 158 con daño leve, dos mil 476 moderado y 119 severo.

El departamento Alta Verapaz reportó el mayor número de los hechos como consecuencias de las precipitaciones (187), seguido por Suchitepéquez (118), esta capital (111), Quiché (73), Chiquimula (57) y Sacatepéquez con 55.

La Conred llamó a la población a implementar medidas de prevención con el objetivo de salvaguardar vidas y reducir el impacto de los eventos de esta época.

Solicitó a los chapines “no cruzar ríos crecidos, ya que esta acción representa un alto peligro. El agua puede arrastrar fácilmente a personas, vehículos y estructuras frágiles”, subrayó.

Instó a quienes residen en zonas propensas a desbordamientos identificar con anticipación áreas seguras, como terrenos elevados, y contar con un plan familiar de respuesta.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología insistió, por su parte, en tomar las precauciones necesarias, por descenso de lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones y movimientos en masa.

La Conred registró más de dos mil incidentes por las lluvias en la temporada de 2024, con sobre los 30 muertos, 15 heridos y casi 11 mil damnificados.