Venezuela agradece a Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU su respaldo frente a amenazas de EE. UU.

Caracas, 17 ago (Xinhua) — El Gobierno de Venezuela expresó este domingo su reconocimiento al Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, que se pronunció contra las recientes amenazas militares de Estados Unidos y denunció la fabricación de narrativas para criminalizar a las autoridades venezolanas.

El canciller Yván Gil, en nombre del presidente Nicolás Maduro, agradeció la declaración emitida por este bloque de países y destacó que el comunicado reafirma la solidaridad con la nación suramericana y la defensa de su derecho a decidir soberanamente su rumbo político, económico y social.

En el texto, el Grupo de Amigos manifestó preocupación por lo que calificó como acciones hostiles de Washington destinadas a socavar la independencia venezolana, mediante acusaciones sin pruebas sobre narcotráfico y campañas orientadas a perturbar la paz social y frenar el desarrollo económico.

Los Estados miembros recordaron que Venezuela ha cumplido con sus compromisos internacionales en la lucha contra las drogas y subrayan que los informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito confirman la ausencia de cultivos ilícitos y procesamiento de cocaína en su territorio.

Asimismo, advirtieron que el resurgimiento de doctrinas de intervención militar en la región, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pondría en riesgo la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y reavivaría tensiones con efectos internacionales.

El comunicado también exhortó a todos los miembros de la ONU a ceñirse a los principios de su carta fundacional, entre ellos la igualdad soberana, la no injerencia y la solución pacífica de las controversias, además de exigir a Estados Unidos cesar de inmediato las medidas coercitivas y cualquier amenaza de uso de la fuerza.