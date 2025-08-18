Abogado afirma que los Macron se exponen al demandar por difamación a periodista de EEUU

París, 18 ago (Sputnik).- El abogado de la periodista Natacha Rey, procesada en Francia por afirmar que Brigitte Macron, esposa del presidente Emmanuel Macron, era una transgénero, declaró a RIA Nóvosti que entregaría el material del caso a la presentadora de EEUU Candace Owens, contra quien los Macron presentaron una demanda, señalando que EEUU penaliza las acusaciones falsas con condenas prolongadas de prisión.

Previamente, la Justicia francesa absolvió a las dos mujeres, que habían afirmado en redes sociales que Brigitte Macron era transexual. En septiembre pasado, ambas habían sido condenadas a pagar por difamación 8.000 euros a la esposa del presidente y 5.000 euros a Jean-Michel Trogneux.

«Hay que entender que si alguien intenta condenar a una persona mediante medios falsificados en Estados Unidos, se puede enfrentar a una pena de prisión considerable. Y en este caso, es así, porque la denuncia presentada contra Candace Owens se basa en las decisiones judiciales contra Natacha Rey, que son fraudulentas», señaló el abogado.

Añadió que tiene la intención de contactar con Owens y sus abogados «para entregarles todos los materiales y pruebas que demuestran que estas decisiones judiciales fueron falsificadas, y que (Emmanuel) Macron es plenamente consciente de ello».

En julio pasado, The Financial Times informó que el presidente francés y su esposa demandaron por difamación a la periodista Owens. Ella afirmó que la esposa de Macron al nacer llevaba el nombre de Jean-Michel Trogneux. Ese fue el tema de la serie «Convirtiéndose en Brigitte» de ocho episodios, que vieron en su canal de YouTube más de 2,3 millones de personas.

Los Macron buscan que se celebre un juicio con jurado y obtener una indemnización por daños y perjuicios. Según su abogado, Tom Clare, están dispuestos a viajar a Estados Unidos en persona para asistir a la audiencia.

Owens previamente afirmó que se sentía perseguida por los abogados de la familia Macron, pero señaló que «EEUU no es Europa, y tenemos libertad de expresión», y los abogados franceses «no la harán callar». La presentadora estadounidense señaló además que «los presidentes no amenazan a periodistas extranjeros a menos que les aterre lo que puedan revelar».

A mediados de julio pasado, el Tribunal de Apelación de París absolvió a la autodenominada periodista independiente Natacha Rey, así como a una segunda mujer, Amandine Roy (que lleva el nombre de Delphine Jegusse), en cuyo canal de YouTube Rey hizo declaraciones sobre el género de Brigitte Macron.

El tribunal determinó que la mayoría de sus comentarios no entraban en la definición legal de difamación. El abogado de Brigitte Macron anunció que apelaría la decisión ante el Tribunal de Casación. En diciembre de 2021, unos meses antes de las presidenciales francesas, Rey dijo en un vídeo de YouTube que llevaba varios años investigando a la primera dama.

Afirmó que Brigitte, maestra de escuela de Macron, de soltera Trogneux, 24 años mayor que el presidente, en realidad al nacer tenía el género masculino y obtuvo el nombre de Jean-Michel. O sea, Brigitte Macron y Jean-Michel Trogneux eran una misma persona. El vídeo se hizo viral y se extendió rápidamente en las redes, incluso en Estados Unidos. (Sputnik)