Agentes rusos frustran otro ataque con coche bomba contra el puente del estrecho de Crimea

Moscú, 18 ago (Sputnik).- El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) dio por frustrado este lunes otro intento de los servicios especiales de Ucrania de detonar un coche bomba en el puente del estrecho de Kerch que conecta la península de Crimea con la región de Krasnodar.

Según el comunicado oficial, un vehículo cargado de explosivos de gran potencia llegó a Rusia desde Ucrania a través de varios países, cruzó la frontera ruso-georgiana por el puesto de control Verjni Lars, e iba a ser trasladado a la región de Krasnodar en un camión portacoches.

Posteriormente, sería entregado a otro conductor que viajaría a Crimea por el puente del estrecho de Kerch, convirtiéndose así en un «terrorista involuntario y suicida que el régimen de Kiev planeaba utilizar sin su conocimiento», afirma el FSB.

«A pesar de todas las artimañas de terroristas ucranianos, agentes del FSB ruso lograron desbaratar a tiempo sus planes, localizar y desactivar el explosivo, cuidadosamente camuflado en un Chevrolet Volt, así como detener a todos los involucrados en su traslado al territorio de nuestro país», subraya el comunicado.

Se inició una investigación penal en relación con los hechos; el FSB prometió que «los autores intelectuales y sus cómplices prometerán un castigo severo y merecido».

En lo que va de 2025, según el FSB, es la segunda vez que los servicios especiales de Ucrania intentan atacar el puente de Crimea con un coche bomba.

A principios de abril pasado, las fuerzas de seguridad bielorrusas interceptaron en la zona de Brest, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, una furgoneta con más de media tonelada de explosivos sintéticos destinados para un ataque terrorista contra la misma infraestructura.

Durante una investigación posterior fueron detenidos varios cómplices, incluido el conductor que tampoco estaba al tanto de su misión y habría sido utilizado como ‘hombre bomba’ al cruzar el puente hacia Crimea.

En junio de 2023, un ataque con drones marinos provocó la muerte de un matrimonio en el puente del estrecho de Kerch, en el este de Crimea, dejó herida a su hija adolescente, destrozó la calzada en un tramo de esa estructura que conecta la península con la región rusa de Krasnodar y causó la suspensión del tráfico en plena temporada de vacaciones.

En agosto del mismo año, el Ministerio de Defensa ruso acusó a Kiev de haber intentado otro ataque contra el puente del estrecho de Kerch, esta vez con una versión modificada del misil antiaéreo S-200. (Sputnik)