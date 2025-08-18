Aranceles de Trump no reducirán deudas estadounidenses significativamente, según economistas de EE. UU.

Nueva York, 18 ago (Xinhua) — Economistas de EE. UU. consideran que elevar aranceles puede ralentizar el crecimiento de las deudas estadounidenses, pero no lograr una reducción significativa, reflejó este domingo un informe de la edición digital de la revista Fortune.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha declarado insistentemente que los ingresos de aranceles más elevados podrían reducir la deuda nacional estadounidense de 37 billones de dólares y financiar un «dividendo» público.

Su objetivo primario es «pagar la deuda, que tendrá lugar en un volumen muy grande», mientras que también existe la posibilidad de que «recaudemos tanto dinero que bien podamos pagar un dividendo a la gente de Estados Unidos», comentó Trump a comienzos de este mes.

El artículo de Fortune, citando a varios economistas estadounidenses, mostró escepticismo sobre la afirmación del presidente.

Joao Gomes, profesor de finanzas y economía en la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, dijo a Fortune que el ingreso arancelario podía compensar algunos costes de la ley «grande y hermosa», que añadirá 3 billones de dólares adicionales de deuda hacia 2030, según la Oficina de Presupuestos del Congreso, si bien los aranceles no van a recortar significativamente las deudas totales.

Desmond Lachman, investigador sénior del Instituto Americano de Empresa, apuntó que la promesa de Trump de recaudar 300 mil millones de dólares es solo «una gota en el océano» comparada con la deuda creciente de Estados Unidos. «El país está en una trayectoria de deuda realmente peligrosa», alertó.

Lachman también advirtió de que mientras Trump presenta los aranceles como una herramienta para crear empleo o reducir deuda, y obtener apoyo político, los inversores es improbable que se convenzan.

«Los mercados no son estúpidos. Ellos pueden hacer los cálculos matemáticos y concluir que esto no tiene ningún sentido», aseveró.

El informe también apuntó que los ingresos actuales procedentes de los aranceles ni siquiera cubren los intereses de la deuda de EE. UU. y mucho menos reducen su importe total. Citando datos del Departamento del Tesoro de EE. UU., indicó que los gastos en intereses de la deuda nacional sumaron 60.950 millones de dólares en julio, mientras que los ingresos arancelarios apenas llegaron a 29.600 millones de dólares.